Evlenecek çiftlerden SMA testine yoğun ilgi
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Evlenecek çiftlerden SMA testine yoğun ilgi

İhlas Haber Ajansı / Ali Nargüner - Haberler | Sağlık

Evlenecek çiftlerden SMA testine yoğun ilgi Giderleri Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanan Spinal Musküler Atrofi testine yeni evlenecek çiftler yoğun ilgi gösteriyor.

Evlenecek çiftlerden SMA testine yoğun ilgi

ANKARA - Giderleri Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanan Spinal Musküler Atrofi testine yeni evlenecek çiftler yoğun ilgi gösteriyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın 21 Nisan'dan itibaren yaptığı duyurudan bugüne kadar bin 500 çift başvuruda bulunurken, 800'e yakın test yapıldı.

Başkent Üniversitesi ile yapılan protokol kapsamında SMA hastalığının teşhisi amacıyla mücavir alan sınırları içerisinde 2021 yılı sonuna kadar evlenecek genç çiftlerden isteğe bağlı olarak birinin test ücreti Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanıyor. Yeni evlenecek çiftlere ücretsiz SMA testi yaptırmaları için tanıtım kampanyası başlattıklarını belirten Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, şu açıklamalarda bulundu:

"Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş her hemşehrisinin can sağlığını önemsemekte, Ankaralıların her derdiyle hemhal olmakta ve 'iyilik bulaşıcıdır' sloganıyla hareket etmektedir. Belediyemiz bugüne kadar yalnızca tedavi edici yöntemlerle kontrol altına alınmak istenen SMA'yı önlemek ve mümkün olduğunca ortadan kaldırmak için Başkent Üniversitesi ile bir protokol yaptı. Başkent Üniversitesi'nde yapılan teste genç çiftlerin ilgisi yoğun olmaya başladı. Evlenip mutlu bir yuva kurmak isteyen Ankaralı hemşehrilerimiz 'forms.ankara.bel.tr' adresi üzerinden başvurarak, giderleri Büyükşehir Belediyemiz tarafından ödenmek koşuluyla Başkent Üniversitesi'nde SMA testi yaptırabilir. 2021 yılında Ankara'da 35 bin çiftimizin evleneceğini öngörüyoruz. Başlattığımız tanıtım kampanyası kapsamında Nüfus Müdürlüklerine, Evlendirme Dairelerine tanıtıcı broşürler dağıtacağız. Evlenecek her çiftin hem bilgi edinmelerini hem de Büyükşehir Belediyesine nasıl başvuracaklarını öğrenmelerini sağlayacağız.

Evlenecek çiftlerden SMA testine yoğun ilgi
Evlenecek çiftlerden SMA testine yoğun ilgi
Evlenecek çiftlerden SMA testine yoğun ilgi
Evlenecek çiftlerden SMA testine yoğun ilgi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Nargüner

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