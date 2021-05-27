Evlenecek çiftler ücretsiz SMA testine yoğun ilgi gösteriyor

- Evlenecek çiftler ücretsiz SMA testine yoğun ilgi gösteriyor Ankara Büyükşehir Belediyesinin başlattığı yeni evlenecek çiftlere ücretsiz Spinal Musküler Atrofi testi desteğine Başkentli çiftler yoğun ilgi gösteriyor.

- Evlenecek çiftler ücretsiz SMA testine yoğun ilgi gösteriyor

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesinin başlattığı yeni evlenecek çiftlere ücretsiz Spinal Musküler Atrofi testi desteğine Başkentli çiftler yoğun ilgi gösteriyor.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın duyurusunu yaptığı ve yeni evlenecek vatandaşlara sağlanacak ücretsiz Spinal Musküler Atrofi testi desteğine genç çiftler yoğun ilgi gösteriyor. Yaklaşık bir ayda 430 çift test yaptırmak için başvuruda bulunurken, "https://forms.ankara.bel.tr/smatesti" adresi üzerinden başvurular alınmaya devam ediyor.

Başkent Üniversitesi ile 25 Şubat tarihinde yapılan protokol ve Büyükşehir Belediye Meclisi Nisan ayı toplantısında oy birliği ile alınan karar sonrası sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı duyuru ile test başvuru sürecinin başladığını açıklayan Yavaş, "Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek Başkent'te SMA hastalığının önüne geçerek bir adım attık. Ücretsiz SMA testi desteği için başvuru sürecimiz başladı. Sağlıklı yarınlara birlikte yürüyeceğiz" demişti.

Test ücretini büyükşehir karşılıyor

Başkan Yavaş'ın 21 Nisan tarihinde yaptığı duyurunun ardından "https://forms.ankara.bel.tr/smatesti" adresi üzerinden bugüne kadar 430 yeni evlenecek çift başvuruda bulunurken, test işlemleri Ramazan Bayramı ve tam kapanma sürecinin ardından başlatıldı. Protokol kapsamında SMA hastalığının teşhisi amacıyla mücavir alan sınırları içerisinde 2021 yılı sonuna kadar evlenecek genç çiftlerden isteğe bağlı olarak birinin test ücreti Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacak.

Büyükşehir'den halk sağlığını korumak amacıyla SMA testi için çağrı

Yeni evlenecek çiftlerin ücretsiz SMA testi desteği için başvuru sürecinin devam ettiğini ve genç çiftlerin SMA testi konusunda duyarlı olması gerektiğini vurgulayan Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, şu açıklamalarda bulundu:

"Başkanımız Sayın Mansur Yavaş öncülüğünde her hemşehrimizin can sağlığını önemsiyoruz. Ankaralıların her derdiyle hemhal olarak, iyilik bulaşıcıdır sloganıyla hareket ediyoruz. Bu anlayışla hareket eden belediyemiz bugüne kadar yalnızca tedavi edici önlemlerle kontrol altına alınmak istenen SMA hastalığını önlemek ve mümkün olduğunca ortadan kaldırmak için Başkent Üniversitesi ile protokol yaptı. Buna göre evlenecek Ankaralı genç çiftlerimiz https://forms.ankara.bel.tr/smatesti üzerinden başvurmaları halinde ücretleri Büyükşehir Belediyesi tarafından ödenmek üzere Başkent Üniversitesine yönlendirilecektir. SMA hastalığı ciddi bir hastalık. Tedavi yüksek ücretlerle yapılabiliyor. Bundan kurtulmanın yolu SMA testini yaptırabilmek. Yeni evlenecek çiftlere bu testi öneriyor ve testi yaptırmalarını istiyoruz."

Testler yapılmaya başlandı, başvuru süreci devam ediyor

SMA hastalığının pahalı ve zor bir hastalık süreci olduğunun altını çizen Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Feride Şahin ise şu bilgileri verdi:

"SMA hastalığı toplumda yaklaşık on binde bir sıklıkta gözlenen ancak taşıyıcılığı oldukça yüksek bir hastalık. Önemli bir toplum sağlığı sorunu. Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Başkent Üniversitesi Rektörlüğü beraber bir toplumsal sağlık projesi başlattı. Bu proje kapsamında biz evlilik öncesinde eşlerden birine test uygulayacak şekilde projeyi yürüteceğiz. Bu süreçte gelen eşlerden kan örneği alarak bundan DNA izolasyonu yapıp sadece SMA hastalığına teşhis koyan bir test uyguluyoruz.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mevlüt İşli