EVLENDİRME DAİRESİ ÖNÜNDE NİKAH TARİHİ KUYRUĞU OLUŞTU
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EVLENDİRME DAİRESİ ÖNÜNDE NİKAH TARİHİ KUYRUĞU OLUŞTU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı kademeli normalleşme ile birlikte nikah tarihi almak ya da daha önceden aldıkları tarihleri değiştirmek isteyenler, sabah erken saatlerden itibaren evlendirme daireleri önünde kuyruk oluşturdu.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı kademeli normalleşme ile birlikte nikah tarihi almak ya da daha önceden aldıkları tarihleri değiştirmek isteyenler, sabah erken saatlerden itibaren evlendirme daireleri önünde kuyruk oluşturdu.

Avcılar Zübeyde Hanım Evlendirme Dairesi'nin önüne saat 06.30'dan itibaren gelen çiftler, kuyruk oluşturdu. Bir görevli de karışıklılık olmaması için çiftlere numara verdi.

Avcılar Belediyesi Zübeyde Hanım Nikah Dairesi Nikah Memuru Şefi Destegül Koçak, yoğunluğu bekledikleri için mesaiye 1.5 saat erken başladıklarını söyleyerek, 1 saatte 30 başvuru aldıklarını kaydetti. Koçak, kısıtlı salon ve evlendirme memuru bulunduğunu, başvuruların büyük bölümüne istenen tarihleri veremeyeceklerini ifade ederken, sıra bekleyen çiftler, uzun süredir normalleşmeyi beklediklerini ve umutla nikah tarihi almaya çalıştıklarını söylediler.

EVLENDİRME DAİRESİ ÖNÜNDE NİKAH TARİHİ KUYRUĞU OLUŞTU
EVLENDİRME DAİRESİ ÖNÜNDE NİKAH TARİHİ KUYRUĞU OLUŞTU
EVLENDİRME DAİRESİ ÖNÜNDE NİKAH TARİHİ KUYRUĞU OLUŞTU
EVLENDİRME DAİRESİ ÖNÜNDE NİKAH TARİHİ KUYRUĞU OLUŞTU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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