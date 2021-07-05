EVLENDİRME DAİRESİ ÖNÜNDE DEĞNEKÇİLİK YAPAN ŞÜPHELİ YAKALANDI
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EVLENDİRME DAİRESİ ÖNÜNDE DEĞNEKÇİLİK YAPAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KADIKÖY'de evlendirme dairesi çevresinde araçlarını park etmek isteyen sürücülerden para isteyen değnekçi yakalanarak polis merkezine getirildi.

KADIKÖY'de evlendirme dairesi çevresinde araçlarını park etmek isteyen sürücülerden para isteyen değnekçi yakalanarak polis merkezine getirildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği Kadıköy'de değnekçilere yönelik denetim yaptı. Yapılan çalışmalarda, Fahrettin Kerim Gökay Caddesi Kadıköy Evlendirme Dairesi önünde cadde ve sokaklara park eden araçlardan ücret talep ettiği tespit edilen, Tabip D. isimli şüpheli yakalandı. Şüpheli, 'Karayolu üzeri park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek' suçundan işlem yapılmak üzere Kadıköy Hasanpaşa Polis Merkezi Amirliğine getirildi.

EVLENDİRME DAİRESİ ÖNÜNDE DEĞNEKÇİLİK YAPAN ŞÜPHELİ YAKALANDI
EVLENDİRME DAİRESİ ÖNÜNDE DEĞNEKÇİLİK YAPAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

KADIKÖY'DE DEĞNEKÇİ POLİSE BÖYLE YAKALANDI
KADIKÖY'DE DEĞNEKÇİ POLİSE BÖYLE YAKALANDI
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