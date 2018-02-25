Evlendirilmek İstenen 14 Yaşındaki Kız Çocuğu Kurtarıldı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kendisinden 10 yaş büyük dayısının oğluyla evlendirilmek istenen 14 yaşındaki kız çocuğu, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla kurtarıldı.



Alınan bilgiye göre, bir kız çocuğunun evlendirileceği ihbarı üzerine çalışma başlatan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki düğün salonunda 14 yaşındaki F.B. ile 24 yaşındaki İ.B'nin düğün töreninin yapıldığını tespit etti.

Kargaşaya mahal vermemek amacıyla törenin sona ermesini bekleyen ekipler, düğün salonuna düzenledikleri operasyonla kız çocuğunu kurtardı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken F.B, devlet korumasına alındı.

"Kızın ailesi pişman"

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hüsnü Bengin Efetürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, çocuk gelin ihbarlarında artış olduğunu söyledi.

Bakanlığa ait "Alo 183" hattına yapılan ihbarın ardından operasyonun gerçekleştirildiği bilgisini veren Efetürk, şöyle konuştu:

"Dün akşam olaya müdahale ederek çocuk gelinimizi kurtardık. Çocuğumuzu devlet koruması altına aldık. Çocuğumuzun sağlık durumu iyi. Sosyal meslek elemanlarımız ile kızın ifadesi alındı. Ailesi, devletin bu şekildeki yaptırımlarından haberdar olmadıklarını söyledi. Kızımızın annesi de erken yaşta evlenmiş bir anne, bu yüzden olaya normal bakıyorlar. Bunun normal olmadığını, çocuğun yerinin okul olduğunu aileye anlattık.

Onlar da pişman ama kızımız devletimizin korumasında ve sağlık durumu iyi."

Kızıltepe ilçesinde de 29 Ocak'ta kendisinden 10 yaş büyük kişiyle evlendirilmek istenen 14 yaşındaki D.K, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla düğün töreninin ardından götürüldüğü evden kurtarılmıştı.