Evlendirilen "kız çocukları" için "Görün Bizi" Projesi

10.10.2019 14:00

Türkiye Soroptimist Kulüpleri Federasyonunca, genç kızların ve kadınların yaşam kalitelerini arttırmak, kız çocuklarının erken yaşta evlendirilmesi sorununa dikkate çekmek amacıyla hazırlanan "Görün Bizi" Projesi Kocaeli'de tanıtıldı.

Vali Aksoy, Kocaeli Ticaret Odası'nda (KOTO) düzenlenen toplantıda, bir insan hakkı ihlali olan 18 yaşın altındaki evliliklerin, çocukların henüz gelişimlerini tamamlamadan gerçekleşmesi nedeniyle psikolojik, ruhsal, ekonomik ve sağlık sorunlarının yaşanmasına neden olduğunu belirtti.

TÜİK verilerini paylaşan Vali Aksoy, Kocaeli'nin erken yaşta evlilikler il sıralamasında 72'nci olduğunu bildirdi.

Erken yaşta evliliklerin sosyal, psikolojik ve ekonomik açıdan hayatı zorlaştırmanın yanında, erken gebelik sorununu da gündeme getirdiğini vurgulayan Vali Aksoy, "İl Sağlık Müdürlüğü kayıtlarına geriye dönük olarak baktığımızda erken evlilik ve 18 yaş altı gebe sayılarının azalma eğiliminde olduğu görülmektedir. 2014 yılından itibaren tespit edilmiş ve sağlık hizmeti verilmiş adölesan gebe sayılarına bakıldığında bu konuda ilimizin Gebze, İzmit, Dilovası, Körfez, Gölcük ilçelerinin riskli bölgeler olarak öne çıktığı görülmektedir. " ifadesini kullandı.

-"Kocaeli'de 2018'de 213 kız çocuğunun resmi evlilik yaptığı tespit edildi"

Vali Aksoy, kentte erken yaşta evliliklerin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalara değinerek, şunları söyledi:

"Kocaeli'de 2016'da 396, 2017'de 289, 2018'de 213 kız çocuğunun resmi evlilik yaptığı tespit edilmiştir. Özelikle sağlık, eğitim, hukuk ve şiddetle mücadele alanlarında kamu kurumları tarafından bilgilendirme ve yönlendirme yapılması, ileriye dönük riskleri en aza indirilmesini sağlayacaktır. Proje, dünyanın önemli bir sorunu, Türkiye'de belirli ölçüde önlenen ama yine de varlığını hissettiren bu sorunun, toplumsal duyarlılığı daha üst seviyeye taşıyarak önleme konusunda önemli katkı sağlayacaktır. Birçok sivil toplum kuruluşumuzun özellikle kadın, kız ve dezavantajlı gruplara yönelik faaliyetleri var. Bunların toplumsal duyarlılığı üst noktaya çıkarmada katkıları var. Soroptimist grupları bu anlamda burada yaptığı çalışmayla bu konuyu gündemine alarak, toplumsal duyarlılığı daha üst noktaya taşıma anlamında önemli bir çalışma ortaya koyacaktır."

-"TÜİK verilerine bakıldığında rakamlar gerçekten korkutucu"

Türkiye Soroptimist Külüpleri Federasyonu Başkanı Nur Velidedeoğlu Kavuncu da federasyon hakkında bilgi verdi

Projenin önemine değinen Velidedeoğlu, şunları söyledi:

"Kadınların ve kız çocukların sesi olma yolunda faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Diğer kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içerisinde eğitim, geliştirme ve fırsatlar sağlayarak kadınların ve kız çocuklarının yaşamlarını iyileştirmek için çalışmakta, projeler üretmektedir. Bugün dünyada olduğu gibi ülkemizde de önemli bir sorun olan, kız çocuklarımızın erken evlendirilmesine veya zorla evlendirilmesine yönelik yeni bir toplumsal sorumluluk projesi için yola çıktık. TÜİK verilerine bakıldığında, rakamlar gerçekten korkutucu. Bu nedenle ülkemizde birçok alanda çalışmalar yapmaktadır. "

Velidedeoğlu, erken yaşta evlenen kız çocuklarında, psikolojik, fiziksel açıdan düzeltilmesi mümkün olmayan yaralar açıldığına işaret ederek, "Bu nedenle bizler kız çocuklarımızın sesi olup, başta aileler olmak üzere toplumsal farkındalığı artırmak için buradayız. Projemizi, Kocaeli Valiliği ile ortak yaşama geçirmek için yola çıkmamız nedeni, 2016 yılından beri günümüze kadar Kocaeli ilinde yapılan çalışmalarda, yine TÜİK verilerine göre Kocaeli erken evlendirilen kız çocukların sayısına bakıldığında 72'inci sıraya gerilemiştir. Bu büyük bir başarıdır. Bu projemizin bu kentimizden başlamasına destek veren, bizimle yol alan Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy'a ve proje ortaklarımıza teşekkür ederiz. " ifadesini kullandı.

Daha sonra proje kapsamında "Erken Yaşta Evlilikler" konulu panel düzenlendi.

Toplantıya, Vali Hüseyin Aksoy'un eşi Hülya Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Kocaeli Baro Başkanı Bahar Gültekin Candemir, Vali Yardımcısı Suat Yıldız, Gebze Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nilay Coşgun, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Aslan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bekir Yümnü, İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik ve çok sayıda kadın katıldı.

Kaynak: AA