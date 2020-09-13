Evlatlık aldığı genç tarafından vurulan kadın yaralandı
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Evlatlık aldığı genç tarafından vurulan kadın yaralandı

Sakarya'da evlatlık aldığı genç tarafından vurulan kadın tedavi altına alındı.

Evlatlık aldığı genç tarafından vurulan kadın yaralandı
13.09.2020 09:37 | Son Güncelleme: 13.09.2020 09:40

Sakarya'da evlatlık aldığı genç tarafından vurulan kadın tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Geyve ilçesi Orhaniye Mahallesi'nden ikamet eden İ.C. (47) isimli kadınla evlatlık aldığı belirtilen Ü.C. (20) henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Ü.C, üvey annesini tüfekle yaraladı.

İ.C, çevredekilerin haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Ekipler, olayın ardından kaçan İ.C'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

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