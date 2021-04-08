Evlatlarından haber almak için 584 gündür eylemdeler
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Evlatlarından haber almak için 584 gündür eylemdeler

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Evlatlarından haber almak için 584 gündür eylemdeler

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 584'üncü gününe girdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 584'üncü gününe girdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelip HDP il binası önünde evlat nöbetine başlayan ailelerin eylemi 584'üncü gününde de devam ediyor. Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla çadır içerisinde bekleyişini sürdüren annelerden Fatma Akkuş, 6 yıl önce 14 yaşında dağa kaçırılan kızı Songül için oturma eylemi yaptığını, kızına kavuşuncaya kadar da eylemini sürdüreceğini söyledi.

"ÇOCUKLARIMIZI ALMADAN BURADAN GİTMEYECEĞİZ"

Kızının 2015'te HDP'liler tarafından parti binasına getirdikten sonra kandırılıp dağa kaçırıldığını kaydeden Akkuş, "Daha sonra bizim eve geldiler, kendileri itiraf ederek kızımın dağda olduğunu söylediler. Bizler evlatları dağa kaçırılan aileler olarak burada HDP il binası önünde bekliyoruz. Çocuklarımızı almadan buradan gitmeyeceğiz. HDP ne yaparsa yapsın hepsi boştur. HDP'liler kapılarına kilit vurmuş hiç kimse parti binasına gelmiyor. Kaç yıl geçerse geçsin gelecekler. Biz çocuklarımızı onlardan istiyoruz" dedi.

Kızı Songül'e ve zorla dağa kaçırılan diğer gençlere çağrıda bulanan Akkuş, "Kızım, oğlum birbirinize söyleyin kaçın oradan. Memleketinize ve anne ile babanıza dönün gelin evinize" diye konuştu.

(Sedat Irmak/İHA)

Evlatlarından haber almak için 584 gündür eylemdeler
Evlatlarından haber almak için 584 gündür eylemdeler
Evlatlarından haber almak için 584 gündür eylemdeler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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