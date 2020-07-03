- Evlatları Ukrayna'ya kaçırılan Türk babalar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi
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- Evlatları Ukrayna'ya kaçırılan Türk babalar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi

- Evlatları Ukrayna'ya kaçırılan Türk babalar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi Çocukları Ukrayna'ya kaçırılan Tayfun Mustafaoğlu ve Volkan Avşar, gözyaşları içinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek yardım istedi.

03.07.2020 23:09 | Son Güncelleme: 03.07.2020 23:15

- Evlatları Ukrayna'ya kaçırılan Türk babalar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi

KİEV - Çocukları Ukrayna'ya kaçırılan Tayfun Mustafaoğlu ve Volkan Avşar, gözyaşları içinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek yardım istedi.

Tayfun Mustafaoğlu ve Volkan Avşar isimli iki Türk vatandaşının Ukraynalı eşleri çocuklarını kaçırdı. Uzun süredir çocuklarına hasret kalan babalar, korona virüs salgını döneminde canlarını hiçe sayarak Ukrayna'ya geldi. Türk babalar, Ukraynalı anneleri tarafından kaçırılan çocuklarının peşine düştü. Eşleri tarafından mağdur edilen Türk vatandaşları yaşadıklarını İhlas Haber Ajansı'na anlattı.

"Devlet büyüklerimizden yardım bekliyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenen acılı baba Tayfun Mustafaoğlu, "Yulianna Mustafaoğu ile 2013 yılında evlendik. 2014 yılında oğlumuz doğdu. Her yıl aile ziyareti için eşimi ve oğlumu Ukrayna'ya gönderiyordum. 2019 yılının Mart ayında yine gönderdim ancak bu sefer geri dönmedi. Ukrayna'da çocuğumu alıkoydu. Uzun zaman süren konuşmalarımıza zaman Türkiye'de dönmedi, çocuğumu görmemi engelledi. 1.5 yıl sonra irtibata yeniden geçtim, barıştık" dedi.

Oğlumu görmek için 21 Haziran'da Ukrayna'ya geldiğiniz sözlerine ekleyen Mustafaoğlu, "Kremençuk şehrine eşimin evine davet edildim" dedi.

"Darp edilerek çocuğum elimden alındı"

Darp edildiğini anlatan baba Mustafaoğlu, 26 Haziran'da çocuğumla beraber alışveriş merkezine gittik. Oğluma alışveriş yapmak istedim çünkü yaşadığı şartlar çok kötüydü, iki gün boyunca ağladım. AVM'de polisler bizi durdurdu, 6-7 saate bizi beklettiler ellerinde herhangi bir resmi belge olmadan beklettiler. Benim çocuğumun babası olduğumu ve ortak velayetimizin olduğuna dair bütün belgeler elimde olmasına rağmen. 6-7 saat beklettikten sonra Kremençuk'tan gelen kim olduğu belli olmayan kişiler tarafından ırkçılık yapılarak ve darp edilerek, çocuğum elimden alındı. Bu hem Ukrayna hem de Türkiye kanunlarına göre suçtur. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan, Dışişleri Bakanımızdan ve buradaki devlet yetkili mercilerden yardım bekliyoruz. Bir haftadır buradayız ama yapılan hiçbir şey yok" ifadelerini kullandı.

Çocuğunu görmek isteyen Mustafaoğlu, "Biz babayız, kötü insan değiliz. Bu olayı yaşayan 100'den fazla insan var. Aynı durumda çocuklarını göstermiyorlar. Sadece para almak için bizimle uğraşıyorlar. Para gönderdiğimiz çocuklarımızla irtibata geçebiliyoruz, para göndermediğimiz zaman bizi engelliyorlar sosyal alanlardan. ya polis ya da çeteyi kullanarak bizi çocuklarımızdan uzak tutmaya çalışıyorlar. Bu durumda olan Türk babalar olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, bu olay Ukrayna'da olduğu için Ukraynalı yetkililerin yardımını bekliyoruz. çocuklarımız vakit geçirmek istiyoruz, tek beklentimiz çocuklarımızın geleceğini düzeltmek" açıklamasını yaptı.

"Beni uyutup çocuklarımı gece vakti kaçırdılar"

Eşi tarafından mağdur edilen ve konuşurken gözyaşlarına boğulan bir diğer baba Volkan Avşar ise, "Ukraynalı eşimden 2 çocuğum var ve 2018'in Temmuz ayında onları Ukrayna'ya kaçırdı. Türkiye'de çeşitli yasaklar olmasına rağmen Türkiye'den çıktı ve Ukrayna'ya geldi. Belli bir süre sonra Ukrayna'ya geldim ve çocuklarımı buldum. Bir şekilde barıştık. 1 sene geçti. Benim haberim olmadan beni boşamış 2018 yılında. Boşanmamıza rağmen İngiltere'ye götürdüm, aile hayatı yaşamak için" ifadelerini kullandı.

Önce Türkiye'ye daha sonra İngiltere'ye gittiklerini dile getiren Avşar, "Geçtiğimiz yıl Temmuz ayında ben uyurken 02: 15 sıralarında. Ukrayna'ya kaçtı. Çocuklarım travma geçiriyorlar, geçirdikleri travmayı da bizim üzerimize atıyorlar. Çocuklarımı kaçırırken ben uyuyordum. Bu sesi duymamamın sebebini tam bilmiyorum. Ama büyük ihtimal, çantasında hap ya da uyutucu sprey taşıyor. Onlar çıkarken onların seslerini duymamam imkansız" dedi.

"Bizim babalığımızı hiçe sayıyorlar"

Yeniden Ukrayna'ya döndüğünü sözlerine ekleyen Avşar, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

"Burada yapabileceğimiz her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Mahkemeye verdi, 6 defa uzadı. 2 ayda bir uzatıyorlar. Kadının mahkemeye gelmemesi bunların elini kolunu bağlıyor ya da bizim babalığımızı hiçe sayıyorlar. Ben İngiltere'den geliyorum ama kadın aynı şehirdeki duruşmaya gelmiyor. Bu nedenle mahkemeyi ileri tarihe atıyorlar. Vatandaşlığı olmasına rağmen hiçe sayılıyoruz. Kesinlikle burada hiçiz biz"

Türk babaların eşlerinin aynı şeyi söylediğini ifade eden Avşar, "Ortak şeyi kullanıyorlar. "Çocuklar babaları istemiyor. Çocuklar babalarından korkuyor. Babalar Çocuklarına yardım yapıyor' halbuki yardım yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenen Avşar, " Bizim canımız çocuklarımız. 7 aydır göremiyorum" ifadelerini kullanırken gözyaşlarına hakim olamadı.

- Evlatları Ukrayna'ya kaçırılan Türk babalar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi

Kaynak: İHA

Manşet

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