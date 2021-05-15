Evlatları gelmediği sürece bayramı gözü yaşlı karşılıyorlar
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Evlatları gelmediği sürece bayramı gözü yaşlı karşılıyorlar

Evlatları gelmediği sürece bayramı gözü yaşlı karşılıyorlar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla evlat nöbeti başlatan aileler, gözü yaşlı evlatlarına kavuşacakları günü bekliyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla evlat nöbeti başlatan aileler, gözü yaşlı evlatlarına kavuşacakları günü bekliyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla evlat nöbeti başlatan aileler, korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 17 günlük tam kapanmanın 15'inci gününde de eylemlerini kaldıkları otelde sürdürdü. Çocuklarından ayrı Ramazan ayını bitiren aileler, bir bayrama daha buruk girdi. 21 bayramdır evladından uzak olan ve 10 yıl önce Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 14 yaşındaki oğlunun kaybolduğunu belirten baba Ömer Tokay, çocuğunu piknik bahanesiyle Şırnak'a götürdüklerini, torpilli olan ailelerin çocuklarının geri geldiğini, kendi çocuğunun ise dönmediğini söyledi. Tokay, "Yaklaşık 620 gündür biz burada eylemdeyiz, pandemi yüzünden sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bazen evimizde bazen de kaldığımız otelde yapıyoruz. Eğer bu pandemi biter ise tekrardan çadıra gideceğiz. Oğlum gel 21 bayramdır seni görmemişim, 25 tane arkadaşın geldi, ailesiyle beraberler. Sende gel teslim ol senin ölüm haberini vermişler, ölüm haberin yalandır, sen ölmemişsin gelip askere ve jandarmaya teslim ol. Gel anne ve babanın yanına gel, teslim ol arkadaşlarınla" dedi.

"Evlatlar gelmediği sürece bayram olmaz"

Muş'tan gelen Ümit Özcan, 3 yıl önce 18 yaşındayken kaçırılan kardeşi Atilla Özcan için eylemine devam ediyor. Evlatları gelmediği sürece bayramı yaşamayacaklarını aktaran Özcan, "Kardeşim 2016'da HDP ve PKK tarafından kaçırıldı. HDP kaçırıp PKK'ya sattı, kardeşimi HDP ve PKK'dan istiyorum. Kardeşim eğer beni görüyorsa kaçıp gelsin, devletimiz büyük bir devlet Allah onlardan razı olsun, öncellikle Recep Tayyip Erdoğan ve Süleyman Soylu'dan razı olsun. 25 aile geldi hiçbiri ceza almadı, ailesine kavuştu. Bugün bayram ama burada bayram yok, çocuklar gelirse bu aileler için gerçek bayram olur" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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