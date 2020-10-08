Evlat nöbetini sürdüren Diyarbakır annelerinden Azerbaycan'a destek
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Evlat nöbetini sürdüren Diyarbakır annelerinden Azerbaycan'a destek

08.10.2020 14:59 | Son Güncelleme: 08.10.2020 15:04
Evlat nöbetini sürdüren Diyarbakır annelerinden Azerbaycan'a destek

Dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetini sürdüren aileler, Ermenistan'ın saldırıları karşısında Azerbaycan'a verdikleri desteği göstermek için Türk ve Azerbaycan bayrağı açtı.

Dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetini sürdüren aileler, Ermenistan'ın saldırıları karşısında Azerbaycan'a verdikleri desteği göstermek için Türk ve Azerbaycan bayrağı açtı.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi devam ediyor.

Oğlu Özkan için eylemini sürdüren Süleyman Aydın, Ermenistan'a karşı Azerbaycan'ın büyük bir mücadele verdiğini söyledi.

"Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanındayız." diyen Aydın, şöyle konuştu:

"Azerbaycan için sonuna kadar mücadele vermeye hazırız. Evlat nöbeti tutan aileler olarak sonuna kadar Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanındayız. Her zaman onların emrinde mücadelemizi vereceğiz. Zafer inşallah Azerbaycan'ın olacaktır."

Oğlu Yusuf için eylem yapan Celil Begdaş ise anne ve babalar olarak Azerbaycan'ın yanında olduklarını bildirdi.

Dünyaya seslendiklerini belirten Begdaş, Azerbaycan'ın yalnız olmadığını ifade etti.

Begdaş, Ermenistan'a destek verenlere tepkisini dile getirdi.

Aileler yaptıkları açıklamanın ardından Türk ve Azerbaycan bayraklarını eylem yaptıkları çadıra astı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aziz Aslan

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