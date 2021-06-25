Evlat nöbetine katılan anne Türk Bayrağını görünce sarılarak öptü

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 662'nci gününe de devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 662'nci gününe de devam ediyor. Evlat hasreti çeken bir anne daha çadırdaki eyleme katıldı, karşılamada gördüğü Türk bayrağına sarılarak öptü.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti korona virüse rağmen 662'nci gününde de devam ediyor. Ailelerin direnişi tüm dünyaya yayılırken televizyonda eylemi gören anne Nazmiye Toptaş'ta 18 yaşında iken 5 yıl önce fırında çalıştığı esnada iddiaya göre HDP tarafından dağa kaçırılan oğlu Doğan Ali Toptaş için Kars'tan eyleme katıldı. Anne ailelerle karşılaştığı esnada Türk bayrağına sarılarak öptü. Gözyaşları içerisinde ailelerle HDP Diyarbakır il binası önündeki eyleme katılan anne evladına seslendi.

"BENİ TEHDİT ETTİLER DIŞARI ATTILAR"

İstanbul'da HDP binasına gidip oğlunu istediği esnada orada bir başkan tarafından iddiaya göre 9 çocuğun gittiğini aralarında Ali isminde birinin de olduğunu söylediğini ve kendisini tehdit ederek dışarı attığını aktaran anne Toptaş, "Benim oğlum İstanbul Ümraniye'de fırında çalışıyordu orada kaçırdılar. 5 yıl oldu, hasretine dayanamıyorum. O günden beri nerede bilmiyorum, annelerin nöbetini televizyonda gece gündüz kalkmıyordum izliyordum. Onları görünce çıkıp geldim, okul okuyordu fırında çalışıyordu Kars Sarıkamış'ta geliyorum. Ben oğlumu HDP'den istiyorum binaya gittim kovaladılar, oradakiler 9 çocuğu götürdüklerini söyledi aralarında Ali ismi olanda vardı dedi. Beni kovaladılar binaya girmeme izin vermediler, ne olur dedim yavrumu verin dedim temizliğe gittim çalıştım, ben onu babasız büyüttüm, yetimdir yavrumu verin dedim 5 yıldır duvar dibinde yolunu gözlüyorum ne olur verin, ben size ne yaptım ne zararım dokundu. Beni tehdit etti, orada bir başkan vardı dedi HDP binasında gelirsen seni öldürürüm dedi koymadılar içeri. Ali ben kalp hastası oldum, sesimi duy gel, gömleğini 5 yıldır sarılıp koklayarak uyuyorum. Allah rızası için beni gör dön oğlum" dedi.

(Murat Başal/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı