VAN EVLAT NÖBETİNE KATILAN ANNE OĞLUMU İSTİYORUM---M
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VAN EVLAT NÖBETİNE KATILAN ANNE OĞLUMU İSTİYORUM---M

VAN EVLAT NÖBETİNE KATILAN ANNE OĞLUMU İSTİYORUM---M
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

VAN'da, PKK'lı teröristler tarafından çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP il binası önündeki eylemi, 13'üncü haftada 32 ailenin katılımıyla devam etti.

VAN'da, PKK'lı teröristler tarafından çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP il binası önündeki eylemi, 13'üncü haftada 32 ailenin katılımıyla devam etti. 10 yıl önce dağa kaçırılan oğlu Yunus için eylem yapan Güleser Alkan, "Oğlumu istiyorum" dedi.

Van'da, çocukları PKK'lı teröristlerce kaçırılan aileler, 13'üncü hafta 32 aile ile devam etti. Aileler, ellerinde Türk bayrakları, çocuklarının fotoğrafları ve üzerinde 'Dağları kurtlara, kuşlara bırakın', 'Çocuklarımızı istiyoruz', 'Anneler nöbette', 'Artık yeter, yakamızdan düşün', 'Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak' yazılı dövizlerle yürüyüş yaptı. HDP İl binasına kadar slogan atarak yürüyen aileler için polis geniş güvenlik önlemi aldı. Bina önüne gelen aileler, 'Kahrolsun PKK, işbirlikçi HDP' sloganı attı. HDP'liler ise kadınların yaptığı eylemi, yüksek sesle müzik çalarak bastırmaya çalıştı. Aileler, HDP il binasında çalınan müziğe, ellerindeki Türk bayrakları ve çocuklarının çerçeveli fotoğraflarını kaldırarak tepki gösterdi.

'OĞLUM GEL YETİŞ ANNENE'

Eyleme Van'ın Gevaş ilçesinden katılan Güleser Alkan, oğlu Yunus'un 10 yıl önce kandırılarak dağa kaçırıldığını belirterek, "Oğlumu istiyorum. Gelsin bize yetişsin. Aileler çok acı çekiyor. Oğlumu kandırdılar. Sonra dağa kaçırdılar. Benim haberim olmadı. Kaçırıldığını geç görendim. Oğlum liseyi bitirmişti. Ben tek başıma kalıyorum. Dün akşam kapı sesi geldi. Çok korktum. Oğlum gel yetiş annene" dedi.

Eyleme kızı Ebru için katılan Musa Abalı ise, "2015'te çözüm sürecinde piknik bahanesiyle çocuğumu kandırıp Edremit götürdüler. Sonra da dağa kaçırdılar. Bunun sorumlusu HDP'dir. Biz bu eyleme para için değil, canımız olan çocuğumuz için katılıyoruz. 'Ebru kızım ben sana sesleniyorum. Ben baban Musa Abalı. Fırsat bulduğun zaman gel güvenlik güçlerine teslim ol. Hiç kimse sana bir şey yapmaz. Kızım ben karaciğer hastasıyım. Gel teslim ol.' Kızım lise sonda okurken kaçırıldı. Çok başarılıydı" diye konuştu.

Van Kentini Yaşatma ve Dayanışma Vakfı Genel Başkanı Kaya Ortasaç ise HDP önünde eylem yapan aileleri ziyaret ederek, destek verdi. Ortasaç, ailelere beraberinde getirdiği Kuran-ı Kerim ve Türk bayrağı verdi.

VAN EVLAT NÖBETİNE KATILAN ANNE OĞLUMU İSTİYORUM---M
VAN EVLAT NÖBETİNE KATILAN ANNE OĞLUMU İSTİYORUM---M
VAN EVLAT NÖBETİNE KATILAN ANNE OĞLUMU İSTİYORUM---M
VAN EVLAT NÖBETİNE KATILAN ANNE OĞLUMU İSTİYORUM---M
VAN EVLAT NÖBETİNE KATILAN ANNE OĞLUMU İSTİYORUM---M
VAN EVLAT NÖBETİNE KATILAN ANNE OĞLUMU İSTİYORUM---M
VAN EVLAT NÖBETİNE KATILAN ANNE OĞLUMU İSTİYORUM---M
VAN EVLAT NÖBETİNE KATILAN ANNE OĞLUMU İSTİYORUM---M
VAN EVLAT NÖBETİNE KATILAN ANNE OĞLUMU İSTİYORUM---M
VAN EVLAT NÖBETİNE KATILAN ANNE OĞLUMU İSTİYORUM---M
VAN EVLAT NÖBETİNE KATILAN ANNE OĞLUMU İSTİYORUM---M
VAN EVLAT NÖBETİNE KATILAN ANNE OĞLUMU İSTİYORUM---M
VAN EVLAT NÖBETİNE KATILAN ANNE OĞLUMU İSTİYORUM---M

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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VAN EVLAT NÖBETİNE KATILAN ANNE OĞLUMU İSTİYORUM---M - Haberler
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