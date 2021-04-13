Evlat nöbetine katılan anne: "Benim evladımı HDP kaçırmıştır"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Evlat nöbetine katılan anne: "Benim evladımı HDP kaçırmıştır"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Evlat nöbetine katılan anne: 'Benim evladımı HDP kaçırmıştır'

İzmir'de HDP İzmir İl Başkanlığı binasının önüne gelen anne, PKK tarafından çocuğunun dağa kaçırıldığını belirterek, elinde çocuğunun fotoğrafı ve yazılı bir dövizle 'evlat nöbetine' başladı.

İzmir'de HDP İzmir İl Başkanlığı binasının önüne gelen anne, PKK tarafından çocuğunun dağa kaçırıldığını belirterek, elinde çocuğunun fotoğrafı ve yazılı bir dövizle 'evlat nöbetine' başladı.

Terör örgütü PKK'nın çocuklarını dağa kaçırdığı gerekçesiyle Diyarbakır'da başlattıkları 'evlat nöbetinden' cesaret alarak İzmir'de de HDP İl Başkanlığı binası önüne gelen ailelerin evlat nöbeti sürüyor. Konak ilçesinde bulunan HDP İzmir önünde bulunan Muhbet Alemdar (48) da, oğlu Emrah Alemdar (25) için nöbet çadırı kurup, 'HDP dağa kaçırdığın evladımı geri ver' yazılı dövizle bekleyenler arasında. Oğlunun HDP aracılığıyla PKK tarafından kaçırıldığını söyleyen Muhbet Alemdar, oğlunun daha önce kaçmaya çalıştığını ancak yakalandığını da belirtti.

"7 senedir oğluma kavuşmayı bekliyorum"

Nöbet çadırı önünde açıklama yapan Muhbet Yıldırım, "Oğlum, Erzurum Karayazı Akarsu köyünde çobanlık yapıyordu. Düğün yaptım ona, mobilya borcu için çobanlık yapıyordu. Akşam telefon açtı bana ve korktuğunu söyledi. Daha sonra dağa gittiğini öğrendim orada ve araştırmaya başladım. Sorduğumda bana Kars'ta olduğunu söylediler. Oraya gittim, oğlumu orada da bana göstermediler. 1 sene sonra kendisi bana telefon açtı ve Kobani'de olduğunu söyledi. Oraya gittim, yine bana göstermediler. 7 senedir oğluma kavuşmayı bekliyorum" diye konuştu.

"Benim evladımı HDP kaçırmıştır; inşallah o parti de kapatılır"

Oğlunun HDP aracılığıyla PKK tarafından kaçırıldığını iddia eden Muhbet Yıldırım, "İnşallah HDP kapatılır" diyerek de tepkisini gösterdi. Yıldırım, "İzmir Kemalpaşa'da oturuyorum ben. Burada da emniyet güçlerimiz çadır kurmuşlar; burada bekleyip evladıma kavuşacağım anı bekliyorum. Emniyet güçlerimize çok teşekkür ediyorum. Evladımı çağırıyorum, onu çok özledim. Diyarbakır'da anneler bekliyor burada da bekliyoruz. 4 aile burada bekliyoruz. Daha önce Emrah ile bir sefer telefonda konuştuk. Gelmek istediğini ancak kaçamadığını, kaçmaya çalıştığında yakalandığını söyledi. Kızının olduğunu söylediğimde 'Belki ben gelirim, belki gelmem ama kızımın fotoğrafını bana gönderin' dedi. Ona fotoğrafını gönderdim. Benim evladımı HDP kaçırmıştır. İnşallah o parti de kapatılır. Ben bunu istiyorum" açıklamasında bulundu. - İZMİR

Evlat nöbetine katılan anne: 'Benim evladımı HDP kaçırmıştır'
Evlat nöbetine katılan anne: 'Benim evladımı HDP kaçırmıştır'
Evlat nöbetine katılan anne: 'Benim evladımı HDP kaçırmıştır'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mario Draghi Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Nur Sürer Mehtap Ar Hande Erçel Burak Sergen
Spor Ünal Karaman Yılmaz Vural Rachid Ghezzal Emre Belözoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Evlat nöbetine katılan anne: "Benim evladımı HDP kaçırmıştır" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2021 14:43:35. #1.14#
title