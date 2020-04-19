Evlat nöbetine gidemeyen baba, evinin kapısının önünde oğlunun yolunu gözledi
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Halkların Demokratik Partisi, İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır

Evlat nöbetine gidemeyen baba, evinin kapısının önünde oğlunun yolunu gözledi

Evlat nöbetine gidemeyen baba, evinin kapısının önünde oğlunun yolunu gözledi Diyarbakır'da HDP il başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan aileler İçişleri Bakanlığı tarafından uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle eylemlerine 2 gün ara verdi.

19.04.2020 19:10 | Son Güncelleme: 19.04.2020 19:12
Evlat nöbetine gidemeyen baba, evinin kapısının önünde oğlunun yolunu gözledi

Evlat nöbetine gidemeyen baba, evinin kapısının önünde oğlunun yolunu gözledi

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da HDP il başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan aileler İçişleri Bakanlığı tarafından uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle eylemlerine 2 gün ara verdi. Kısıtlamanın ikinci gününde de çadıra gidemeyen ailelerden Celil Begdaş, oğlunun hatırası olduğu evinin kapısının önünde evladının yolunu gözledi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbetine İçişleri Bakanlığı tarafından duyurulan ve 30 büyükşehir ile Zonguldak illerine kapsayan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle 2 gün ara verildi. Diyarbakır'da HDP il binası önünde günlerdir evlat nöbetinde olan inşaat işçisi Celil Begdaş, korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kısıtlamanın ikinci gününde de çadıra gidemedi. Kısıtlama nedeniyle HDP Diyarbakır il binası önündeki çadıra gidemeyen baba Begdaş, çadıra gidemediği için evinin kapısının önünde oğlunun yolunu gözledi.

"Çok üzülüyorum, bu eve geldikçe dayanamıyorum"

2019 yılı Ramazan ayının ilk günü olan 5 Mayısta ortadan kaybolan oğlu Yusuf'un HDP'liler aracılığıyla dağa kaçırıldığını kaydeden baba Begdaş, "Oğlum şuanda bulunduğum evin kapısından çıkıp gitti, bu eve geldikçe dayanamıyorum. Oğlumun hatıraları var içeride, dayanamıyorum, oğlum gelir diye burada da bekliyorum. İnşallah en kısa sürede gelir. Yarın yine çadıra gideceğiz eylemimize devam edeceğiz. Çok üzülüyorum ve acıyı yaşayan bilir, başkası bilemez bu acı kötü bir acıdır. Evlat acısını Allah kimsenin başına getirmesin. Oğluma bulunduğumuz evin kapısı önünde de sesleniyorum Gelsin ben onu kapıda bile bekliyorum. Artık eve gelsin yeter artık. Herhangi bir cezaya maruz kalmayacak, kardeşi Muhammed ve annesi hasta yatakta ve diğer abisi Veysi'de işten çıktı. Hepimiz onu bekliyoruz. Teslim olsun, 13 çocuk geri geldi inşallah o da gelecek" dedi.

Evlat nöbetine gidemeyen baba, evinin kapısının önünde oğlunun yolunu gözledi

Kaynak: İHA

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