Evlat nöbetindeki kardeş: Ablamı almadan eylemi bitirmeyeceğim

DİYARBAKIR (DHA) - DİYARBAKIR'da, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan 251 ailenin HDP binası önündeki evlat nöbeti, 854'üncü günde sürdü. Hakkari Şemdinli'den 15 yaşındayken kaçırılan ablası Zübeyda Koç için nöbet tutan Fadime Koç, "Ablamı kaçıranlar şu an hapiste. Ben ablamı almadan eylemi bitirmeyeceğim" dedi.

Diyarbakır'da oğlu Mehmet Akar'ın terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını söyleyerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan Hacire Akar'ın evladına kavuşması, diğer aileler için de umut oldu. Hacire Akar'ın da çağrısıyla çocuklarını bulmak isteyen aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde evlat nöbeti başlattı. 854 gündür sürdürülen evlat nöbetinde Hacire Akar ile birlikte çocuklarına kavuşan aile sayısı, 33 oldu.