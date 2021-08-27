Evlat nöbetindeki Güzide Demir: "Oğlum kaçmak isterken PKK'lılar onu yakalayıp yaktı"
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Evlat nöbetindeki Güzide Demir: "Oğlum kaçmak isterken PKK'lılar onu yakalayıp yaktı"

Evlat nöbetindeki Güzide Demir: 'Oğlum kaçmak isterken PKK'lılar onu yakalayıp yaktı'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki evlat nöbeti 725. gününde devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki evlat nöbeti 725. gününde devam ediyor. 5 yıl önce terör örgütü tarafından oğlu zorla dağa kaçırılan Güzide Demir, oğlunun kaçmak isterken PKK'lılar tarafından yakalanarak ayağının yakıldığını belirterek, oğlunu HDP ve PKK'dan istediğini söyledi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 725. gününde de sürüyor. Diyarbakır'da oğlu 5 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Güzide Demir, oğlu Aziz gelinceye kadar eylemini sürdüreceğini söyledi. Çocuğuna hasret kaldığını ve oğlunu HDP'den istediğini belirten anne Demir, "HDP çocuğumu kandırdı dağa kaçırdı. Gitti ve bir daha kendisinden haber alamadık. Benim çocuğum orada ayakları yandı, sakat oldu. PKK'lılar kaçmak isterken onu yakalayıp yaktılar. Bir fırsatını buldu beni aradı, 'Anne gelin beni götürün' diyordu. Ben ve burada bulunan aileler bu mücadelemize çocuklarımız gelinceye kadar devam edeceğiz" dedi.

"AZİZ ÖLMEDEN SENİ GÖREYİM, SENİ ÇOK ÖZLEDİM"

Oğluna teslim olması için de çağrıda bulunan anne Demir, "Aziz oğlum neredeysen gel, bak çocuklar hepsi teslim oluyorlar. Neredeysen gel, orası senin yerin değil. Sen de gel güvenlik güçlerine teslim ol. Aziz ölmeden seni göreyim, seni çok özledim. Orada kardeş kardeşi öldürüyor, gel eve. Gel seni yetim büyüttüm, gel ne olur" diye konuştu.

(Sedat Irmak/İHA)

Evlat nöbetindeki Güzide Demir: 'Oğlum kaçmak isterken PKK'lılar onu yakalayıp yaktı'
Evlat nöbetindeki Güzide Demir: 'Oğlum kaçmak isterken PKK'lılar onu yakalayıp yaktı'
Evlat nöbetindeki Güzide Demir: 'Oğlum kaçmak isterken PKK'lılar onu yakalayıp yaktı'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Evlat nöbetindeki Güzide Demir: "Oğlum kaçmak isterken PKK'lılar onu yakalayıp yaktı" - Haberler
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