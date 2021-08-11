Evlat nöbetindeki Diyarbakır Annesi Ayşegül Biçer'in oğlu yaşadıklarını İHA'ya anlattı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Evlat nöbetindeki Diyarbakır Annesi Ayşegül Biçer'in oğlu yaşadıklarını İHA'ya anlattı

Evlat nöbetindeki Diyarbakır Annesi Ayşegül Biçer'in oğlu yaşadıklarını İHA'ya anlattı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

- Evlat nöbetindeki annesi Ayşegül Biçer'in direnişi sayesinde terör örgütü PKK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan Mustafa Biçer, örgütün kirli yüzünü İHA'ya anlattı.

- Evlat nöbetindeki annesi Ayşegül Biçer'in direnişi sayesinde terör örgütü PKK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan Mustafa Biçer, örgütün kirli yüzünü İHA'ya anlattı. Biçer, "Örgütte kaldığım süre içerisinde birçok kadının tecavüze uğradığını, hamile kaldığını gördüm. Kadına özgürlük diye bir şey yok. Örgütten kaçmak isteyenler çoktu. Kaçınca burada tutuklanma korkusu nedeniyle kaçamıyorlar. Türkiye'deki şu anda ağaçları yakan PKK'nın emriyle Ateşin Çocukları inisiyatifidir" dedi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika haber: İkna çalışmaları sonucu 6 terörist teslim oldu
Son dakika haber: İkna çalışmaları sonucu 6 terörist teslim oldu
Son dakika: İsviçre'nin Ankara Maslahatgüzarı, Cenevre'de PKK/YPG terör örgütü iltisaklı sözde bir temsilciliğin açılması nedeniyle Dışişleri Bakanlığına...
Son dakika: İsviçre'nin Ankara Maslahatgüzarı, Cenevre'de PKK/YPG terör örgütü iltisaklı sözde bir temsilciliğin açılması nedeniyle Dışişleri Bakanlığına...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahmut Özer Mehmet Şimşek Devlet Bahçeli Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Erçel Yusuf Güney Deniz Akkaya Süreyya Yalçın
Spor Mete Gazoz Fatih Terim Hakan Reçber Rachid Ghezzal Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Evlat nöbetindeki Diyarbakır Annesi Ayşegül Biçer'in oğlu yaşadıklarını İHA'ya anlattı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.8.2021 21:07:34. #1.14#

title