Evlat nöbetindeki babadan, PKK'ya 'orman yangınları' tepkisi
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Evlat nöbetindeki babadan, PKK'ya 'orman yangınları' tepkisi

Evlat nöbetindeki babadan, PKK'ya 'orman yangınları' tepkisi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla ailelerin HDP Diyarbakır il başkanlığı önünde başlattığı evlat nöbeti 707'inci gününe girerken, terör örgütü PKK tarafından zorla dağa kaçırılan Özkan'ın babası Süleyman Aydın, PKK'nın çocuklarını kaçırdığı gibi...

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla ailelerin HDP Diyarbakır il başkanlığı önünde başlattığı evlat nöbeti 707'inci gününe girerken, terör örgütü PKK tarafından zorla dağa kaçırılan Özkan'ın babası Süleyman Aydın, PKK'nın çocuklarını kaçırdığı gibi doğaya da zarar vererek ciğerlerini yaktıklarını söyledi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 707'inci gününde de sürüyor. 5 yıl önce kaçırılan oğlu Özkan (20) için 9 Eylül 2019'dan beri HDP il binası önünde oturma eylemini sürdüren Diyarbakırlı baba Süleyman Aydın, eyleminde kararlı olduğunu söyledi.

"PKK ORMANLARIMIZI YAKTI, AKADEMİSYENLER VE YAZARLAR KORKUDAN SESSİZ KALDI"

Çocukları gelinceye kadar eylemden asla geri atmayacağını aktaran baba Aydın, "HDP bilsin ki biz sonuna bu mücadelemizi devam edeceğiz. PKK'lılar doğayı yakıyorlar. Hem doğayı yakıyorlar hem bizim de ciğerimizi yaktılar. PKK'lılar eş zamanlı ülkenin birçok yerinde orman yangınlarını çıkardılar. Üç ağaç için kıyameti koparan insanlar neredesiniz? Konu PKK olunca susuyorsunuz. Utanmadan bir de devlete yükleniyorlar. Devletimiz mi bu ormanları yaktı? Her şey ortada, PKK ormanlarımızı yaktı. Akademisyenler, yazarlar üç ağaç için yürüyüş yapıyorlardı neden şimdi sessiz kalıyorlar. Gelin koca ormanlar yanıyor, doğa ve ciğerimiz yanıyor neden sessiz kalıyorsunuz. Bunlar da hiç vicdanda yoktur" dedi.

"İŞKENCENİN EN BÜYÜĞÜ PKK'DA VARDIR"

Devlete olan güvenlerinin sonsuz olduğunu belirten baba Aydın, "Biz anne ve babalar olarak sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz ve devlete olan güvenimiz sonsuzdur. İnşallah devletimiz bizim de çocuklarımızı kurtarır bu hasretlik biter. Ben buradan oğluma sesleniyorum. Oğlum sesimizi duyuyorsan güvenlik güçlerine teslim ol. Bu PKK ile HDP'den bizlere hayır gelmez. Gelin oğlum güvenlik güçlerine teslim olun bu hasretlik birsin artık. Anne ve babalarınız burada HDP önündeki çadırda yolunuzu gözlüyorlar. Gelin oğlum korkmayın, sizi orada tehdit ediyorlar. 'Teslim olursanız, devlet size işkence eder' diyerek ama bunu bilin işkencenin en büyüğünü PKK'da vardır, devletimizin yanında yoktur. 30'dan fazla çocuk gelip devlete teslim oldu şuan da anne ve babasının yanındadır. Teslim olanların hiç biri kötü muameleye maruz kalmadı. PKK'lılar yalan atıyor, gelin güvenlik güçlerine teslim olun, artık bu hasretlik bitsin" diye konuştu.

(Sedat Irmak/İHA)

Evlat nöbetindeki babadan, PKK'ya 'orman yangınları' tepkisi
Evlat nöbetindeki babadan, PKK'ya 'orman yangınları' tepkisi
Evlat nöbetindeki babadan, PKK'ya 'orman yangınları' tepkisi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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