Evlat nöbetindeki babadan oğluna: Türk askerine, polisine teslim olun
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Evlat nöbetindeki babadan oğluna: Türk askerine, polisine teslim olun

Evlat nöbetindeki babadan oğluna: Türk askerine, polisine teslim olun
Demirören Haber Ajansı / Serdar Sunar - Haberler | Güncel

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen ailelerin evlat nöbeti 710'uncu gününe girdi.

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen ailelerin evlat nöbeti 710'uncu gününe girdi. 5 yıl önce, henüz 14 yaşındayken İstanbul Arnavutköy'deki evinden 'Bana iş buldular, gidiyorum' diyerek çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan oğlu Tuncay için oturma eylemini sürdüren Şevket Bingöl, "Oğlum beni duyuyorsan, görüyorsan o dağdaki bütün çocuklar eğer bizi görüyorsa, duyuyorsa kaçın Türk askerine, Türk polisine teslim olun" dedi.

Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, 2 yıl önce 21 Ağustos'ta kayboldu. Oğlunun teröristler tarafından dağa kaçırıldığını düşünen Hacire Akar, bir gün sonra HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı. Hacire Akar'ın almadan gitmeyeceğini söylediği oğlu Mehmet Akar, eylemin 3'üncü gününde ortaya çıktı. Akar, eylemine son verdi, Mehmet Akar ise mahkemece ev hapsine çarptırıldı. Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın oğluna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen, çocukları kayıp aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde oturma eylemine başladı. 233 ailenin 708 gündür devam eden eyleminde, Hacire Akar ile birlikte çocuklarına kavuşan aile sayısı 31'e yükseldi.

'HDP KÜRT KANI ÜZERİNDE RANT YAPIYOR'İstanbul Arnavutköy'de, 5 yıl önce 'Bana iş buldular, işe gidiyorum' diyerek evden çıktıktan sonra bir daha dönmeyen oğlu Tuncay için oturma eylemini sürdüren Şevket Bingöl, çocuklarını HDP ve PKK'dan istediklerini söyledi. Bingöl, "HDP bizim çocuklarımızı dağa götürdü. HDP Kürtlerin kanını üzerinde rant oynuyor. Bizim çocuklarımıza yazık günahtır. Siz Kürt davası yapıyorsunuz neden kendi çocuklarınızı göndermiyorsunuz. Kendi çocuklarınızı gönderin. Kürtler de artık uyansın. İçimizdeki bu hainlerden kurtulalım. Biz çocuklarımızı bu hainlerden istiyoruz. Biz doğru adresteyiz" diye konuştu.

Oğlu Tuncay ile kaçırılan diğer çocuklara da seslenen Bingöl, "Oğlum beni duyuyorsan, görüyorsan o dağdaki bütün çocuklar eğer bizi görüyorsa, duyuyorsa kaçın Türk askerine, Türk polisine teslim olun. Ceza yok, işkence yok sizi orada korkutuyorlar. Bak 30 tane arkadaşın geldi, teslim oldu ailelerine verdiler. Sen de kaç gel, teslim ol. Ben seni burada bekliyorum. Seni almadan da buradan ayrılmıyorum" çağrısında bulundu. 


Evlat nöbetindeki babadan oğluna: Türk askerine, polisine teslim olun
Evlat nöbetindeki babadan oğluna: Türk askerine, polisine teslim olun
Evlat nöbetindeki babadan oğluna: Türk askerine, polisine teslim olun
Evlat nöbetindeki babadan oğluna: Türk askerine, polisine teslim olun
Evlat nöbetindeki babadan oğluna: Türk askerine, polisine teslim olun

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serdar Sunar

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