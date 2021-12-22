Evlat nöbetindeki babadan oğluna: Kandırıp dağa götüren geldi, sen niye gelmedin? - Haberler
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Evlat nöbetindeki babadan oğluna: Kandırıp dağa götüren geldi, sen niye gelmedin?

Evlat nöbetindeki babadan oğluna: Kandırıp dağa götüren geldi, sen niye gelmedin?
Demirören Haber Ajansı / Selim Kaya - Haberler | Güncel

DİYARBAKIR'da, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan 249 ailenin HDP binası önündeki evlat nöbeti, 842'nci günde de sürdü.

DİYARBAKIR (DHA) - DİYARBAKIR'da, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan 249 ailenin HDP binası önündeki evlat nöbeti, 842'nci günde de sürdü. 2015 yılında 20 yaşındayken Ankara'da matbaada çalışırken, kaçırılan Macit için eylemine devam eden Seyfetullah Taşkın, oğluna çağrıda bulunarak, "Seni kandırıp dağa gönderen 3 ay sonra geldi, sen niye gelmedin? Gel, devletin adaletine sığın" dedi.

Diyarbakır'da oğlu Mehmet Akar'ın terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını söyleyerek, HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan Hacire Akar'ın evladına kavuşması, diğer aileler için de umut oldu. Hacire Akar'ın da çağrısıyla çocuklarını bulmak isteyen aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde evlat nöbeti başlattı. 842 gündür sürdürülen evlat nöbetinde Hacire Akar ile birlikte çocuklarına kavuşan aile sayısı 33, oldu.

Ankara'da matbaada çalışırken, 2015'te 20 yaşında kandırılarak kaçırılan Macit için HDP binası önünde evlat nöbetini sürdüren Seyfetullah Taşkın, oğluna teslim olması için çağrıda bulundu. Taşkın, "Oğlum, seni kandırıp dağa götüren adam 3 ay sonra geri döndü; sen niye gelmedin? Bugüne kadar kendisinden bir haber alamadım. Beraber gittiği şahıs da ondan 3 ay sonra geri döndü. Ailesinin kendisine ne kadar düşkün olduğunu çok iyi biliyor. Bu nedenle kardeşlerinin hatırına kaç gel, diyorum. Sen gelene kadar gitmeyeceğim buradan. Allah buradakilerin yar ve yardımcısı olsun. Gel, devletin adaletine sığın. Arkadaşı gitti, 3 ay sonra geri geldi ki onu bu yola teşvik eden de bu şahıstı" diye konuştu.


Evlat nöbetindeki babadan oğluna: Kandırıp dağa götüren geldi, sen niye gelmedin?

Evlat nöbetindeki babadan oğluna: Kandırıp dağa götüren geldi, sen niye gelmedin?

Evlat nöbetindeki babadan oğluna: Kandırıp dağa götüren geldi, sen niye gelmedin?

Evlat nöbetindeki babadan oğluna: Kandırıp dağa götüren geldi, sen niye gelmedin?

Evlat nöbetindeki babadan oğluna: Kandırıp dağa götüren geldi, sen niye gelmedin?

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