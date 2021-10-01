EVLAT NÖBETİNDEKİ BABADAN OĞLUNA: GEL, TESLİM OL

DİYARBAKIR (DHA) - DİYARBAKIR'da, çocuklarının terör örgütü Pkk tarafından kaçırıldığını söyleyen 234 ailenin evlat nöbetinde 760'ıncı güne girildi. Siirt'te, 2014 yılında oğlu Yusuf'un HDP tarafından dağa götürüldüğünü söyleyen Nurettin Ödümlü, "Gel, teslim ol. Oradaki herkes gelsin, teslim olsun. Gelen çocukların hepsini anne- babalarına teslim ediyorlar" dedi.

Oğlu Mehmet Akar'ın terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını düşünerek, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan Hacire Akar'ın evladına kavuşmasıyla diğer aileler de 3 Eylül 2019'da evlat nöbetine başladı. 234 ailenin 760 gündür sürdürdüğü nöbette Hacire Akar ile birlikte bugüne kadar 32 aile, çocuğuna kavuştu.

'EVLATLARIMIZ GELENE KADAR BURAYI TERK ETMEYECEĞİZ'

Siirt'in Şirvan ilçesinde 2014'te kaçırılan oğlu Yusuf için eylemini sürdüren Nurettin Ödümlü, "Benim evladım, HDP tarafından dağa götürüldü. 8 yıldır oğlumdan haber alamıyorum. 2,5 yıl önce ölüm haberini verdiler. Ölüp ölmediğini bilmiyorum. Yaşadığı hayaliyle yaşıyoruz. HDP, özgürlük, demokrasi, eşitlik ve insan haklarından bahsediyor, 'Analar ağlamasın' diyor. Eşitlik ve özgürlük böyle midir? 8 yıldır evladımı görmüyorum, ölü müdür, sağ mıdır; bilmiyorum. Bahsettikleri demokrasi böyle midir? İnsan hakları böyle midir? Bunlar, bu anne- babalardan ve evlatlarından ne istiyor? HDP hem İslam'ın hem de Türkiye Cumhuriyeti'nin önünde takoz olmuştur. Artık yeter. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının hepsi burada eşittir ama onlar bir milletvekili çıkarmak için 1000 genci ölüme gönderiyor. Buradaki anne ve babalar, hepimiz evlatlarımızı istiyoruz. Evlatlarımız gelene kadar burayı terk etmeyeceğiz. Yusuf, oğlum sana sesleniyorum; eğer sağsan bize yaşadığını bildir ve gel teslim ol. Oradaki herkes gelsin, teslim olsun. Diyorlar ki 'İşkence var, hapis var'. Öyle bir şey yok. Bak, dağdan gelip teslim olan çocukla Cumhurbaşkanı'mız görüştü. Bu çok anlamlıdır. Demek ki devlet kimseye ceza vermiyor. Gelen çocukların hepsini anne- babalarına teslim ediyorlar" diye konuştu.