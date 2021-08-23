Evlat nöbetindeki babadan HDP'ye: "Kandil'in partisisin, Kürt'ü hiçbir zaman savunmadın"
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Evlat nöbetindeki babadan HDP'ye: "Kandil'in partisisin, Kürt'ü hiçbir zaman savunmadın"

Evlat nöbetindeki babadan HDP'ye: 'Kandil'in partisisin, Kürt'ü hiçbir zaman savunmadın'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti, korona virüse rağmen 720. gününde de devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti, korona virüse rağmen 720. gününde de devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin umutlu bekleyişi 720'nci gününe girdi. İstanbul'da yaşayan Şevket Bingöl, 2014'te Arnavutköy'de 'Bana iş buldular, işe gidiyorum' diyerek evden çıkıp dönmeyen oğulları Tuncay (20) için evlat nöbeti tutmaya devam ediyor. HDP'nin Kandil'in partisi olduğunu ve Kürtleri hiçbir zaman savunmadığını aktaran baba Bingöl, evladına seslenerek 'teslim ol' çağrısı yaptı. Bingöl, "2019'dan beri maalesef HDP'nin kapısında bekliyorum, bu çocukları dağa götüren HDP'dir. Bugün HDP olmasaydı, PKK olmazdı, HDP PKK'nın sol koludur. Bugün birlik ve berberlik kardeşlik günüdür. Herkes gelip bize destek versin, bugün bizim çocuklarımızı götüren parti yarın onlarınkini de götürür. 8 yaşındaki çocuklarımızı götürüp dağda ölüme terk ediyorlar. HDP'nin Kürtlere yaptığı zulmü dünyada kimse kimseye yapmadı. Bugün çıkıp diyor ki 'Kürt partisiyiz' hangi Kürt'ün partisi. Kandil partisisin, Kürt'ü hiçbir zaman savunmadın, koltuk ve para sevdası yaptın. Oğlum bizi duyuyorsan kaç nerede Türk polisi görürsen teslim ol. Burada ceza yok, işkence yok, bu şefkatli kollara kaçın, 32 arkadaşınız teslim oldu ailelerine kavuştu. Biz 2 yıldır burada bekliyoruz HDP gelip açıklama yapmadı, bunlara sakın inanmayın ve güvenmeyin" dedi. - DİYARBAKIR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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