Evlat nöbetindeki babadan HDP'li vekile tepki
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Evlat nöbetindeki babadan HDP'li vekile tepki

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiası ile HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde 263 gündür oturma eylemini sürdüren aileler, HDP Mardin Milletvekili Ebru Günay'ın makam aracıyla parti binasına gelmesine tepki göstererek, "Utanmasanız yaşlı annemi de...

Evlat nöbetindeki babadan HDP'li vekile tepki
22.05.2020 15:18 | Son Güncelleme: 22.05.2020 15:21

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiası ile HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde 263 gündür oturma eylemini sürdüren aileler, HDP Mardin Milletvekili Ebru Günay'ın makam aracıyla parti binasına gelmesine tepki göstererek, "Utanmasanız yaşlı annemi de dağa götürürdünüz" dedi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 263'üncü günde de devam ederken evlatlarını bekleyen aileler, HDP Mardin Milletvekili Ebru Günay'ın makam aracıyla parti binasına gelmesi ve hızlıca araca binerek bölgeden ayrılmasına tepki gösterdi.

Diyarbakır'da oturan inşaat işçisi Celil Begdaş, 2019 yılında Ramazan ayının ilk günü olan 5 Mayıs'ta ortadan kaybolan oğlu Yusuf'un (16) HDP'liler aracılığıyla dağa kaçırıldığını savunarak, HDP Mardin Milletvekili Ebru Günay'ın lüks makam aracıyla parti binasına gelmesine tepki gösterdi. Parti binası önünde HDP'li vekile tepki gösteren baba Begdaş, "Bunlar lüks araçlara biniyorlar, benim oğlum dağın taşın üzerinde uyuyor. Bindiğiniz araba size haram olsun, çocuğu dağa kaçırın sonra lüks araçla gezin. Utanmasanız yaşlı annemi de dağa götürürdünüz" diyerek tepki gösterdi.

HDP Milletvekili Günay ailenin tepkisini görmezden gelerek makam aracıyla parti binasından ayrılırken, baba Celil Begdaş, tepkisine ilişkin açıklamada bulundu.

"Biz bayram yapmayacağız"

Aileler olarak 263 gündür HDP il binası önünde çocuklarından gelecek bir haber için beklediklerini belirten Begdaş, "HDP milletvekilleri bizlerin yanında hızlıca parti binasına giriyorlar ve sonradan hızlıca sanki biz bir yabancıyız diyerek yüzümüze ve tepkimize aldırış etmeden ayrılıyorlar. Ben de bunun üzerine o anda tepkimi dile getirdim. Benim oğlumu dağa kaçırdılar kendileri de lüks araca biniyorlar. Bizim için bayram çocuklarımız olmadığı için yok ve evimizde kalacağız. Ben HDP'ye buradan sesleniyorum. Çeksin artık Kürtlerin üzerinden elini ve ben Kürt olarak kendimi ifade edebilirim. Ben bir Kürt olarak hakkımı da arayabilirim devletten, tabi şiddetle değil, demokratik yöntemler ile. Benim çocuğum dağda, onların çocuğu burada lüks hayat yaşıyorlar. Böyle bir Kürtçülük mü olur. Benim oğlumun eli kalem tutacaktı Amerika'nın askeri olmayacaktı. Neden benim oğlumu dağa kaçırdılar. Benim oğlum parti binasına gitmiş ise HDP'liler onu dağa götüreceklerine ona 'Git kardeşim okulunu oku, kalemin konuşsun bize lazımsın' demesi gerekirken dağa kaçırdılar. Bunun için tepkimi gösterdim. Biz bayram yapmayacağız" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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