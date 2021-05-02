Evlat nöbetindeki babadan dağdaki çocuklara çağrı: "Vatanlarına dönsünler"
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Evlat nöbetindeki babadan dağdaki çocuklara çağrı: "Vatanlarına dönsünler"

İhlas Haber Ajansı / RIDVAN KILIÇ - Haberler | Güncel

Evlat nöbetindeki babadan dağdaki çocuklara çağrı: "Vatanlarına dönsünler" Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbetine başlayan aileler eylemlerine, korona virüs tedbirleri kapsamında hayata geçirilen...

Evlat nöbetindeki babadan dağdaki çocuklara çağrı: "Vatanlarına dönsünler"

DİYARBAKIR - Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbetine başlayan aileler eylemlerine, korona virüs tedbirleri kapsamında hayata geçirilen tam kapanmanın 3'üncü gününde de kaldıkları otelde devam ediyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan evlat nöbetindeki ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 608'nci gününde sürerken, anne ve babalar, İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgeyle 29 Nisan Akşam saat 19.00'da başlayan ve 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'a kadar uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasından dolaysıyla bulundukları otelde eylemlerini sürdürdü. Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla kaldıkları otelin toplantı salonunda bekleyişini sürdüren babalardan Lokman Çiftçi, Hakkari'de 9 yıl önce 14 yaşındayken terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan oğlu Emircan için eylemini sürdüreceğini söyledi. Baba Lokman Çiftçi, çocukları gelene kadar eylemine devam edeceğini belirterek, "Sadece oğlum değil, şu anda PKK'da olan bütün çocuklara sesleniyorum. Gelsinler evlerine dönsünler. Vatanına, milletine dönsünler. Sadece bunu istiyorum. Hiçbir hastalık, hiçbir şey bizi yıldıramaz. Çocuklarımız dönmeden, çocuklarımızı buradan almadan biz buradan eylemimiz devam edeceğiz, ayrılmayacağız. Derdimiz, sadece çocuklarımız. Çocuklarımızı kimin aldığını biliyoruz. Çocuklarımız HDP tarafından kaçırıldı" dedi.

Evlat nöbetindeki babadan dağdaki çocuklara çağrı: 'Vatanlarına dönsünler'
Evlat nöbetindeki babadan dağdaki çocuklara çağrı: 'Vatanlarına dönsünler'
Evlat nöbetindeki babadan dağdaki çocuklara çağrı: 'Vatanlarına dönsünler'
Evlat nöbetindeki babadan dağdaki çocuklara çağrı: 'Vatanlarına dönsünler'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN KILIÇ

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