Evlat nöbetindeki baba: "Ya cesedim buradan gidecek, ya da oğlumu onlardan koparıp gideceğim"
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Evlat nöbetindeki baba: "Ya cesedim buradan gidecek, ya da oğlumu onlardan koparıp gideceğim"

Evlat nöbetindeki baba: 'Ya cesedim buradan gidecek, ya da oğlumu onlardan koparıp gideceğim'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbetine devam eden aileler, 17 günlük tam kapanmanın 9'uncu gününde de eylemlerini kaldıkları otelde sürdürüyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbetine devam eden aileler, 17 günlük tam kapanmanın 9'uncu gününde de eylemlerini kaldıkları otelde sürdürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan evlat nöbetindeki ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 615'inci gününe girdi. Aileler İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgeyle 29 Nisan günü saat 19.00'da başlayan ve 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'a kadar sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle eylemlerini kaldıkları otelde sürdürdü.

"Bu eylemi bırakmayacağım, onların tepesinden de inmeyeceğim"

Van'ın Gürpınar ilçesinde yaşayan Yusuf Erdinç, 6 yıl önce üniversitede okurken terör örgütü PKK mensuplarınca kandırılarak dağa götürülen oğlu Mikail için HDP il binası önünde evlat nöbetine katılmıştı. Oğlunun İstanbul Marmara Üniversitesinde Hukuk okuduğunu, 2015'ten bu yana oğlunu bulamadığını söyledi. Oğlunu HDP'den istediğini belirten baba Erdinç, "HDP'den başka kimse bu pisliği yapamaz. 22 aydır buradayım. 22 senede kalsa kararlıyım. Bu eylemi bırakmayacağım, onların tepesinden de inmeyeceğim. ya cesedim buradan gidecek, ya da oğlumu onlardan koparıp gideceğim. Allah'ın izniyle. Hastalıktan dolayı çadıra gitmiyoruz. Otelde eylemimize devam ediyoruz. Ben buradan oğlumu çağırıyorum. Etrafına bak, eğer bir HDP'li vekilin çocukları orada bulunursa sende orada kal. Fakir, fukaranın çocuklarını dağa çıkarmışlar" dedi. - DİYARBAKIR

Evlat nöbetindeki baba: 'Ya cesedim buradan gidecek, ya da oğlumu onlardan koparıp gideceğim'
Evlat nöbetindeki baba: 'Ya cesedim buradan gidecek, ya da oğlumu onlardan koparıp gideceğim'
Evlat nöbetindeki baba: 'Ya cesedim buradan gidecek, ya da oğlumu onlardan koparıp gideceğim'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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