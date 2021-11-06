Evlat nöbetindeki baba: Türkkan'ı istifaya davet ediyoruz

AYDIN (DHA) - DİYARBAKIR'da 6 yıl önce 15 yaşındayken kaçırılan oğlu Özkan için HDP il binası önündeki evlat nöbetini sürdüren Süleyman Aydın, kendisinin şehit yakını olduğunu söyleyen vatandaşa küfreden İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'a tepki gösterdi. Aydın, "Türkkan'ı istifaya davet ediyoruz" dedi.

Diyarbakır'da oğlu Mehmet Akar'ın terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını belirtip, HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlatan Hacire Akar'ın evladına kavuşması, diğer aileler için de umut oldu. Hacire Akar'ın da çağrısıyla çocuklarını bulmak isteyen aileler, 3 Eylül 2019'da HDP il binası önünde oturma eylemine başladı. 238 ailenin 796 gündür sürdürdüğü evlat nöbetinde Hacire Akar ile birlikte çocuklarına kavuşan aile sayısı 33 oldu.

Eylemlerinin ilk gününden itibaren şehit ailelerinin kendilerini yalnız bırakmadığını söyleyen Aydın, "İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Bingöl'de esnaf ziyareti sırasında, çobanlık yaparken şehit olan İsa Gümren'in ağabeyi Tahir Gümren'e, İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın kendisine küfretmesini kabul etmiyoruz. Türkkan'ı istifaya davet ediyoruz. Tüm şehit ailelerine büyük saygısızlık yapıldı. Yapılanları nefretle kınıyorum. İYİ Parti'yi vicdana davet ediyorum. Türk Milleti bunu Türkkan'ın yanına bırakmayacaktır. Sonuna kadar şehit ailelerimizin yayındayız" diye konuştu.