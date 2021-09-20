EVLAT NÖBETİNDEKİ BABA: TESLİM OLUN, BU HASRET BİTSİN - Haberler
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EVLAT NÖBETİNDEKİ BABA: TESLİM OLUN, BU HASRET BİTSİN

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DİYARBAKIR'da, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan 233 ailenin evlat nöbeti, 749'uncu günde de devam etti.

DİYARBAKIR'da, çocukları terör örgütü Pkk tarafından kaçırılan 233 ailenin evlat nöbeti, 749'uncu günde de devam etti. 5 yıl önce, 15 yaşındayken, kaçırılan Özkan için eylemini sürdüren Süleyman Aydın, oğlunun HDP tarafından dağa götürüldüğünü belirtti. Oğluna teslim olması çağrısında bulunan Aydın, "Bak, 32 çocuk teslim oldu ve hepsi anne babalarının kucağına gitti. Siz de sesimizi duyuyorsanız korkmayın; gelin, güvenlik güçlerine teslim olun, bu hasretlik bitsin artık" dedi.

Diyarbakır'da oğlu Mehmet Akar'ın terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını düşünerek HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlatan Hacire Akar'ın evladına kavuşması, diğer aileler için de umut oldu. Hacire Akar'ın da çağrısıyla çocuklarını bulmak isteyen aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde oturma eylemine başladı. 233 ailenin 749 gündür sürdürdüğü evlat nöbetinde Hacire Akar ile birlikte çocuklarına kavuşan aile sayısı, 32 oldu.

'BARIŞ, HDP ÖNÜNDEKİ ÇADIRDA'

HDP binası önündeki oturma eylemini, 5 yıl önce kaçırılan oğlu Özkan için sürdüren Süleyman Aydın, 3 yıldır HDP'nin kendilerinden kaçtığını söyledi. Aydın, şöyle konuştu:

"3'üncü yıla girdik, eylemimiz devam ediyor. HDP de bize açıklama yapamıyor ve bizden kaçıyor. Şimdi de CHP tutturmuş 'Barış sürecinde HDP muhatap alınsın' diye. HDP daha korkudan bizim çocuklarımızı isteyemiyor PKK'dan, barış sürecini nasıl yönetecek? Ellerini vicdanlarına koysunlar, HDP ve CHP gerçekten barışı istiyorlarsa barış, buradadır; HDP'nin kapısının önündeki bu çadırdadır. Gelsinler, çocuklarımızı PKK'dan istesinler. Gerçekten cesaretleri varsa gelip önce bize sahip çıksınlar. Bir çocuk katili muhatap alınır mı? HDP de diyor ki 'Muhatap İmralı'dır'. Böyle bir şey olabilir mi? Yürekleri varsa gelip çocuklarımızı istesinler. Buradaki aileler feryat ediyor, bu feryadımızı duymazlıktan gelip kulaklarını tıkıyorlar. Ey CHP, sen bir gün bize sahip çıkmadın. HDP'nin kapatılacağını biliyorlar, o yüzden HDP'nin oylarının peşine düşmüşler. Biz anne babalar olarak nefretle kınıyoruz CHP'yi. Biz sonuna kadar buradan kalkmayacağız. Eğer oğlum beni duyuyor ya da görüyorsa güvenlik güçlerine teslim olun. Bak, 32 çocuk teslim oldu ve hepsi anne babalarının kucağına gitti. Siz de sesimizi duyuyorsanız korkmayın; gelin, güvenlik güçlerine teslim olun, bu hasretlik bitsin artık. Biz anne ve babalarınız olarak mücadelenizi sonuna kadar vereceğiz."

EVLAT NÖBETİNDEKİ BABA: TESLİM OLUN, BU HASRET BİTSİN

EVLAT NÖBETİNDEKİ BABA: TESLİM OLUN, BU HASRET BİTSİN

EVLAT NÖBETİNDEKİ BABA: TESLİM OLUN, BU HASRET BİTSİN

EVLAT NÖBETİNDEKİ BABA: TESLİM OLUN, BU HASRET BİTSİN

EVLAT NÖBETİNDEKİ BABA: TESLİM OLUN, BU HASRET BİTSİN

EVLAT NÖBETİNDEKİ BABA: TESLİM OLUN, BU HASRET BİTSİN

EVLAT NÖBETİNDEKİ BABA: TESLİM OLUN, BU HASRET BİTSİN

EVLAT NÖBETİNDEKİ BABA: TESLİM OLUN, BU HASRET BİTSİN

EVLAT NÖBETİNDEKİ BABA: TESLİM OLUN, BU HASRET BİTSİN

EVLAT NÖBETİNDEKİ BABA: TESLİM OLUN, BU HASRET BİTSİN
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