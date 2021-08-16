EVLAT NÖBETİNDEKİ BABA SİZ GELMEZSENİZ ANNENİZ VE BABANIZ HAKKINI HELAL ETMEZ
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EVLAT NÖBETİNDEKİ BABA SİZ GELMEZSENİZ ANNENİZ VE BABANIZ HAKKINI HELAL ETMEZ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 233 ailenin evlat nöbeti sürüyor.

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 233 ailenin evlat nöbeti sürüyor. Diyarbakır'da geçen yıl 16 yaşındayken kaçırılan oğlu Yusuf için oturma eylemine devam eden Celil Bektaş, Benim huzurum yok şu an versinler evladımızı herkes işine gücüne baksın. Evlatlarımızı neden gönderdiler. Bütün çocuklara sesleniyorum. Siz gelmezseniz anneniz ve babanız size hakkını helal etmez dedi.

Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, 2 yıl önce 21 Ağustos'ta kayboldu. Oğlunun teröristler tarafından dağa kaçırıldığını düşünen Hacire Akar, bir gün sonra HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı. Hacire Akar'ın almadan gitmeyeceğini söylediği oğlu Mehmet Akar, eylemin 3'üncü gününde ortaya çıktı. Akar, eylemine son verdi, Mehmet Akar ise mahkemece ev hapsine çarptırıldı. Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın oğluna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen, çocukları kayıp aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde oturma eylemine başladı. 233 ailenin 714 gündür devam eden eyleminde, Hacire Akar ile birlikte çocuklarına kavuşan aile sayısı 31'e yükseldi.

'SEN GELMEZSEN SANA HAKKIMI HELAL ETMİYORUM'

16 yaşındayken geçen yıl kaçırılan oğlu Yusuf için katıldığı oturma eylemini sürdüren Celil Bektaş, yaptıkları eylemdeki emeklerin boşa gitmediğini ve evlatlarını kazandıklarını belirtti. Bektaş, Şimdiye kadar 320 çocuk geldi, 31'i buradaki çadırın. Bunlar bizim boşa oturduğumuzu söylüyorlardı. Biz boşa gelmedik. Buradan çocuğum başta olmak üzere tüm çocuklara sesleniyorum. Arkadaşlarınız geldi, ceza yok siz de kaçıp gelin. Herkes annesinin ve babasının kucağına gitti. Ben oğlumun peşini bırakmadım. Ben biliyordum oğlum HDP'den gitti. Siyasi bir partinin benim evimi yıkmaya ne hakkı var. Benim huzurum yok şu an versinler evladımızı herkes işine gücüne baksın. Biz siyasi partiye bir şey demiyoruz. Sadece evlatlarımızı neden gönderdiler. Sen gelmezsen sana hakkımı helal etmiyorum. Bütün çocuklara sesleniyorum. Siz gelmezseniz anneniz ve babanız sizi helal etmez. Orası sizin yeriniz değil diye konuştu.

EVLAT NÖBETİNDEKİ BABA SİZ GELMEZSENİZ ANNENİZ VE BABANIZ HAKKINI HELAL ETMEZ
EVLAT NÖBETİNDEKİ BABA SİZ GELMEZSENİZ ANNENİZ VE BABANIZ HAKKINI HELAL ETMEZ
EVLAT NÖBETİNDEKİ BABA SİZ GELMEZSENİZ ANNENİZ VE BABANIZ HAKKINI HELAL ETMEZ
EVLAT NÖBETİNDEKİ BABA SİZ GELMEZSENİZ ANNENİZ VE BABANIZ HAKKINI HELAL ETMEZ
EVLAT NÖBETİNDEKİ BABA SİZ GELMEZSENİZ ANNENİZ VE BABANIZ HAKKINI HELAL ETMEZ
EVLAT NÖBETİNDEKİ BABA SİZ GELMEZSENİZ ANNENİZ VE BABANIZ HAKKINI HELAL ETMEZ
EVLAT NÖBETİNDEKİ BABA SİZ GELMEZSENİZ ANNENİZ VE BABANIZ HAKKINI HELAL ETMEZ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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EVLAT NÖBETİNDEKİ BABA SİZ GELMEZSENİZ ANNENİZ VE BABANIZ HAKKINI HELAL ETMEZ - Haberler
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