DİYARBAKIR EVLAT NÖBETİNDEKİ BABA: OĞLUMUN HAYALİ, POLİS VEYA ASKER OLMAKTI
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DİYARBAKIR EVLAT NÖBETİNDEKİ BABA: OĞLUMUN HAYALİ, POLİS VEYA ASKER OLMAKTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 224 ailenin HDP binası önündeki oturma eylemi, 586'ncı günde de sürüyor.

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DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 224 ailenin HDP binası önündeki oturma eylemi, 586'ncı günde de sürüyor. 6 yıl önce, 15 yaşındayken, kaçırılan oğlu Özkan için eylemini sürdüren Süleyman Aydın, "Oğlum daha 15 yaşındaydı. Oğlumun hayali polis veya asker olmaktı. Maalesef HDP tarafından dağa gönderildi" dedi.

Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos'ta kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'de HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

EVLADINA KAVUŞAN AİLE SAYISI 24 OLDU

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan, Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan, Gülşen Çetin'in oğlu Erdal Çetin, FahrettinMeryem Akkuş çiftinin oğulları Erkan, Fattah-Perihan Kaya çiftinin oğlu Cuma, Safiye-Mehmet Emin Coşkun çiftinin oğlu İbrahim Coşkun, Mehmet-Keziban Yalçın çiftinin kızları Yasmin ve evlat nöbetinde olmayan 3 ailenin çocukları ile en son Selma Han'ın oğlu Onur'un da teslim olmasıyla evlatlarına kavuşan aile sayısı 24 oldu.

'EYLEMİMİZDE KARARLIYIZ'

6 yıl önce, 15 yaşındayken, kaçırılan Özkan için evlat nöbetine devam eden Süleyman Aydın, oğlunun hayalinin polis veya asker olmak olduğunu söyledi. Eylemlerini sürdürmekte kararlı olduklarını belirten Aydın, "HDP milletvekilleri Kürtlerden kaçıyorlar çünkü suçlular. Buradaki eylemimizden bile rahatsızlık duyuyorlar. Biz eylemimizde kararlıyız. Burada terör mağduruyuz, çocuklarımızı kandırıp, götürdüler. Benim oğlum daha 15 yaşındaydı. Oğlumun hayali polis veya asker olmaktı. Kürtçe bile bilmiyordu oğlum ama maalesef HDP tarafından oğlum dağa gönderildi. 6 yıldır oğlumdan haber alamadım. Çocuklarımızı almadan kesinlikle bir yere gitmiyoruz" diye konuştu.

DİYARBAKIR EVLAT NÖBETİNDEKİ BABA: OĞLUMUN HAYALİ, POLİS VEYA ASKER OLMAKTI
DİYARBAKIR EVLAT NÖBETİNDEKİ BABA: OĞLUMUN HAYALİ, POLİS VEYA ASKER OLMAKTI
DİYARBAKIR EVLAT NÖBETİNDEKİ BABA: OĞLUMUN HAYALİ, POLİS VEYA ASKER OLMAKTI
DİYARBAKIR EVLAT NÖBETİNDEKİ BABA: OĞLUMUN HAYALİ, POLİS VEYA ASKER OLMAKTI
DİYARBAKIR EVLAT NÖBETİNDEKİ BABA: OĞLUMUN HAYALİ, POLİS VEYA ASKER OLMAKTI
DİYARBAKIR EVLAT NÖBETİNDEKİ BABA: OĞLUMUN HAYALİ, POLİS VEYA ASKER OLMAKTI
DİYARBAKIR EVLAT NÖBETİNDEKİ BABA: OĞLUMUN HAYALİ, POLİS VEYA ASKER OLMAKTI
DİYARBAKIR EVLAT NÖBETİNDEKİ BABA: OĞLUMUN HAYALİ, POLİS VEYA ASKER OLMAKTI
DİYARBAKIR EVLAT NÖBETİNDEKİ BABA: OĞLUMUN HAYALİ, POLİS VEYA ASKER OLMAKTI
DİYARBAKIR EVLAT NÖBETİNDEKİ BABA: OĞLUMUN HAYALİ, POLİS VEYA ASKER OLMAKTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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