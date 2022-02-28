Evlat nöbetindeki baba: Oğlum gelene kadar eylemi bırakmayacağım

DİYARBAKIR (DHA) - DİYARBAKIR'da, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan 265 ailenin HDP binası önündeki evlat nöbeti, 910'uncu gününde de devam etti. 2015 yılında hukuk fakültesinde okurken kaçırılan oğlu Mikail için eylem yapan Yusuf Erdinç, "Oğlum gelene kadar burada ölsem de eylemi bırakmayacağım" dedi.

Diyarbakır'da oğlu Mehmet Akar'ın terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını düşünüp HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan Hacire Akar'ın evladına kavuşması, diğer aileler için de umut oldu. Hacire Akar'ın da çağrısıyla çocuklarını bulmak isteyen aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde oturma eylemine başladı. 910 gündür sürdürülen eylemde Hacire Akar ile birlikte 35 aile, çocuklarına kavuştu.