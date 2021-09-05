EVLAT NÖBETİNDEKİ BABA OĞLUM DÖN GEL, DEVLET GÜÇLERİNE TESLİM OL

DİYARBAKIR'da çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını söyleyen 233 aile, evlat nöbetinde 734'üncü güne girdi.

DİYARBAKIR'da çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını söyleyen 233 aile, evlat nöbetinde 734'üncü güne girdi. 7 yıl önce kaçırılan oğlu Ömer için Ağrı'dan gelerek oturma eylemine katılan Salih Gökçe, Oğlum dön gel, devlet güçlerine teslim ol. 32 tane çocuk geldi, hiçbirine ceza verilmedi. Allah rızası için dön gel, artık dayanacak gücüm kalmadı dedi.

Diyarbakır'da oğlu Mehmet Akar'ın terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını düşünerek HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlatan Hacire Akar'ın evladına kavuşması, diğer aileler için de umut oldu. Hacire Akar'ın da çağrısıyla çocuklarını bulmak isteyen aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde oturma eylemine başladı. 233 ailenin 734 gündür sürdürdüğü evlat nöbetinde Hacire Akar ile birlikte çocuklarına kavuşan aile sayısı 32 oldu.

HDP ÇOCUĞUMU GETİRMEDEN BURADAN GİTMEYECEĞİM'

Terör örgütü PKK tarafından 7 yıl önce oğlunun kaçırılarak Suriye'ye götürüldüğünü belirten ve 17 Eylül 2019'da Ağrı'dan gelerek oturma eylemine katılan Salih Gökçe, şunları söyledi

HDP, çocuğumu getirmeden buradan gitmeyeceğim. Herkesin çocukları geliyor, benimki gelmedi. Oğlum dön gel, devlet güçlerine teslim ol. 32 çocuk geldi, hiçbirine ceza verilmedi. Buradan yalvarıyorum sana, ayaklarının altını öpüyorum. Allah rızası için dön gel. Artık dayanacak gücüm kalmadı. Dilerim Allah'tan HDP'lilerin de çocukları gitsin. Nasıl acı çekiyorsam ve evim nasıl darmadağın olduysa onların da darmadağın olsun. Onlar benim ciğer paremi getirip bana teslim etmeden gitmeyeceğim. Burada bu kadar aile bekliyor, çocuğum gelse bile bu eylemi bırakmayacağım. HDP'liler çocuğumu götürdü, çocuğumu onlardan istiyorum. Oğlumun askere gitmesine 20 gün vardı. Oğlumu benden kopardılar. Kobani'ye kadar peşinden gittim. 15 bin lira paramı da aldılar. Yemedim yedirdim, içmedim içirdim. Çocuğumu onlar için mi büyüttüm Alıp götürdüler. Kendi çocuklarını götürsünler.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı