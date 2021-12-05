Evlat nöbetindeki baba Nurettin Ödümlü, HDP'ye ateş püskürdü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Evlat nöbetindeki baba Nurettin Ödümlü, HDP'ye ateş püskürdü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Evlat nöbetindeki baba Nurettin Ödümlü, HDP'ye ateş püskürdü

Diyarbakır'da, evlat nöbetindeki ailelerin HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti 826'ncı gününde kararlılıkla devam ediyor.

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'da, evlat nöbetindeki ailelerin HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti 826'ncı gününde kararlılıkla devam ediyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 826'ncı gününde de sürüyor. Evladı Yusuf'un 2014'te 17 yaşındayken Siirt'in Şirvan ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarınca kandırılarak dağa götürüldüğünü kaydeden Nurettin Ödümlü, çocuğuna teslim olması çağrısında bulundu.

"Siz, Müslüman değilsiniz"

HDP'lilerin evladını 2014'te kandırıp dağa götürdüğünü ifade eden acılı baba Ödümlü, HDP'lilere seslendi. Ödümlü, "Artık yeter, siz Allah'tan korkmuyor musunuz, bu kadar kan döktünüz ve hala da döküp destek veriyorsunuz. Yazıklar olsun size" dedi. "Siz Müslüman değilsiniz, bir damla kanın bedelini gidip hocalara sorun" diye devam eden Ödümlü, "Oğlum eğer beni duyuyorsan dayanacak halim kalmadı. Seni görmek istiyorum, seni çok özledik ve çok seviyoruz. Annen seni bekliyor, tüm evlatlar gelsin, yazık günah kimse kimseyi öldürmesin" ifadelerini kullandı. - DİYARBAKIR

Evlat nöbetindeki baba Nurettin Ödümlü, HDP'ye ateş püskürdü

Evlat nöbetindeki baba Nurettin Ödümlü, HDP'ye ateş püskürdü

Evlat nöbetindeki baba Nurettin Ödümlü, HDP'ye ateş püskürdü

Evlat nöbetindeki baba Nurettin Ödümlü, HDP'ye ateş püskürdü

10 yaşındaki çocuğun kafasına saplanan makasla hastaneye getirildi

10 yaşındaki çocuğun kafasına saplanan makasla hastaneye getirildi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title