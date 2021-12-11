Evlat nöbetindeki baba: Kaçın gelin, bu acı bitsin - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Evlat nöbetindeki baba: Kaçın gelin, bu acı bitsin

Evlat nöbetindeki baba: Kaçın gelin, bu acı bitsin
Demirören Haber Ajansı / Burak Emek - Haberler | Güncel

DİYARBAKIR'da, çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırılan 249 ailenin HDP il binası önündeki evlat nöbeti, 831'inci günde de devam etti.

DİYARBAKIR (DHA) - DİYARBAKIR'da, çocuklarının terör örgütü Pkk tarafından kaçırılan 249 ailenin HDP il binası önündeki evlat nöbeti, 831'inci günde de devam etti. Geçen yıl 16 yaşındayken kaçırılan Yusuf için oturma eylemini sürdüren Celil Bektaş, 'Bütün çocuklara sesleniyorum, kaçın gelin ceza yok. Bu acı bitsin" dedi.

Diyarbakır'da oğlu Mehmet Akar'ın terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını söyleyerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan Hacire Akar'ın evladına kavuşması, diğer aileler için de umut oldu. Hacire Akar'ın da çağrısıyla çocuklarını bulmak isteyen aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde evlat nöbeti başlattı. 831 gündür sürdürülen evlat nöbetinde Hacire Akar ile birlikte çocuklarına kavuşan aile sayısı 33 oldu.

'EVLATLARIMIZ HEPSİ KAÇMAK İSTİYOR'

Geçen yıl kaçırılan oğlu Yusuf için oturma eylemini sürdüren Celil Bektaş, oğlunun peşinden ayrılmayacağını söyledi. Bektaş, "Biz acılı ailelerin yanındayız. HDP insan haklarından bahsediyor da 8-10 yaşındaki çocukları götürünce nasıl oluyor. Çocuklarımızın insan hakları yok muydu? Bizim çocuklarımızı gasbetmişler. Kandırmamışlar gasbetmişler, çocuklarımız gelmek istiyor ama hepsine nöbetçi koymuşlar çocuklarımızı bırakmıyorlar. Bunları da kaçan çocuklar söyledi. Evlatlarımızın hepsi kaçmak istiyor. Artık bu zulme yeter. Aileler burada çocuklar da dağda orada perişan oldu. Bütün çocuklara sesleniyorum, kaçın gelin ceza yok. Bu acı bitsin" dedi.

FOTOGRAFLI


Evlat nöbetindeki baba: Kaçın gelin, bu acı bitsin

Evlat nöbetindeki baba: Kaçın gelin, bu acı bitsin

Evlat nöbetindeki baba: Kaçın gelin, bu acı bitsin

Evlat nöbetindeki baba: Kaçın gelin, bu acı bitsin

Türkiye'de tespit edilen kuyu heyecan yarattı! Bir dönemin en ünlü hükümdarını öldürüp içine atmışlar

Türkiye'de tespit edilen kuyu heyecan yarattı! Bir dönemin en ünlü hükümdarını öldürüp içine atmışlar

 Diyarbakır'da servis kavgası: 1 kişi öldü, 7'si ağır 12 kişi yaralandı

Diyarbakır'da servis kavgası: 1 kişi öldü, 7'si ağır 12 kişi yaralandı

 Son dakika haberleri! Pençe-Yıldırım bölgesinde 3 asker şehit oldu, 6 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri! Pençe-Yıldırım bölgesinde 3 asker şehit oldu, 6 terörist etkisiz hale getirildi

Demirören Haber Ajansı / Burak Emek - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title