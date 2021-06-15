EVLAT NÖBETİNDEKİ BABA: HDP'YE DESTEK VERENLER ELLERİNİ VİCDANLARINA KOYSUN
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EVLAT NÖBETİNDEKİ BABA: HDP'YE DESTEK VERENLER ELLERİNİ VİCDANLARINA KOYSUN

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 226 ailenin HDP binası önündeki oturma eylemi, 652'nci gününde sürüyor.

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 226 ailenin HDP binası önündeki oturma eylemi, 652'nci gününde sürüyor. 6 yıl önce 15 yaşındayken, kaçırılan oğlu Özkan için eyleme katılan Süleyman Aydın, "Bu anne ve babalar nereye kadar ağlayacak. Çünkü çocuklarını ölüme gönderiyorlar, para karşılığında satıyorlar. HDP'de hiç vicdan yoktur. HDP'ye destek verenler ellerini vicdanlarına koysunlar" dedi.

Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, 2 yıl önce 21 Ağustos'ta kayboldu. Oğlunun teröristler tarafından dağa kaçırıldığını düşünen Hacire Akar, bir gün sonra HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı. Hacire Akar'ın almadan gitmeyeceğini söylediği oğlu Mehmet Akar, eylemin 3'üncü gününde ortaya çıktı. Akar eylemine son verdi, Mehmet Akar ise mahkemece ev hapsine çarptırıldı. Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde oturma eylemine başladı. 652 gündür devam eden eyleme katılan aile sayısı, 226'ya ulaştı. Eylem süresince Hacire Akar'ın yanı sıra 24 aile daha çocuklarına kavuştu.

'ARTIK BU ANNE BABALARIN FERYADINI DUYSUNLAR'

6 yıl önce kaçırılan oğlu Özkan için eyleme katılan Süleyman Aydın, mücadeleden yılmayacaklarını ifade ederek, "Sonuna kadar bu HDP ile mücadelemizi vereceğiz. 14-15 yaşındaki çocuklarımızı, para karşılığında PKK'ya sattılar. Biraz onlarda vicdan varsa, çocuklarımızı istesinler. Çocuklarımızın dönmesini bekliyoruz. Eğer oğlum da beni duyuyorsa, güvenlik güçlerine teslim olsun. Sesimizi duyuyorsanız gelin, güvenlik güçlerine teslim olun. Türkiye'nin dört bir yanında bu eylemimiz devam edecek. Maide anne de Almanya'da kızı Nilüfer için tek başına mücadele ediyor. Burada HDP bizden kaçıyor, Almanya hükümeti de Maide anneden kaçıyor. Çünkü suçludurlar. Artık bu anne babaların feryadını duysunlar. Bu anne ve babalar nereye kadar ağlayacak. Çünkü çocuklarını ölüme gönderiyorlar, para karşılığında satıyorlar. HDP'de hiç vicdan yoktur. HDP'ye destek verenler ellerini vicdanlarına koysunlar. Sizin çocuklarınız 1 saat gelmezse eve bundan eminim ki dünyayı ayağa kaldırırsınız. Bizim için de dünyayı ayağa kaldırın. Konu HDP olduğu zaman susuyorlar. Çünkü HDP'den korkuyorlar. Siz HDP'den niye korkuyorsunuz. Bizim çocuklarımızı dağa gönderiyorlar. Biz sonuna kadar mücadelemizi devam ettireceğiz" diye konuştu.

EVLAT NÖBETİNDEKİ BABA: HDP'YE DESTEK VERENLER ELLERİNİ VİCDANLARINA KOYSUN
EVLAT NÖBETİNDEKİ BABA: HDP'YE DESTEK VERENLER ELLERİNİ VİCDANLARINA KOYSUN
EVLAT NÖBETİNDEKİ BABA: HDP'YE DESTEK VERENLER ELLERİNİ VİCDANLARINA KOYSUN
EVLAT NÖBETİNDEKİ BABA: HDP'YE DESTEK VERENLER ELLERİNİ VİCDANLARINA KOYSUN

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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EVLAT NÖBETİNDEKİ BABA: HDP'YE DESTEK VERENLER ELLERİNİ VİCDANLARINA KOYSUN - Haberler
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