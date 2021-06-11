Evlat nöbetindeki baba, HDP'nin kapatılmasını istedi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Evlat nöbetindeki baba, HDP'nin kapatılmasını istedi

İhlas Haber Ajansı / Sedat Irmak - Haberler | 3. Sayfa

- Evlat nöbetindeki baba, HDP'nin kapatılmasını istedi Baba Süleyman Aydın, HDP'li Pervin Buldan'ın sözlerine tepki gösterdi Diyarbakır'da çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin evlat nöbeti 647'inci gününde de devam ederken, evlat...

- Evlat nöbetindeki baba, HDP'nin kapatılmasını istedi

Baba Süleyman Aydın, HDP'li Pervin Buldan'ın sözlerine tepki gösterdi

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin evlat nöbeti 647'inci gününde de devam ederken, evlat nöbetindeki baba Süleyman Aydın, "HDP'li Pervin Buldan'ın 'HDP neden kapatılıyor' sözlerine de tepki göstererek, "Kandile eleman mı gönderemiyorsunuz?, PKK'da katılım sıfıra mı indi? ve bundan rahatsızlık mı duydunuz? Biz sonuna kadar sizinle mücadele vereceğiz" dedi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde başlatılan oturma eylemi 647'inci gününde de sürerken, 5 yıl önce kaçırılan oğlu Özkan için 9 Eylül 2019'dan beri HDP il binası önünde oturma eylemini sürdüren Diyarbakırlı Süleyman Aydın, HDP'li Pervin Buldan'a sert tepki gösterdi.

647 gündür HDP il binası önünde evladı için oturma eyleminde olduğunu belirten baba Aydın, "Biz sonuna kadar bunlarla mücadele edeceğiz. Zafer burada bulunan anne ile babaların olacaktır. HDP kepenk kapatıp kaçtı, suçlu insan kaçar ve biz sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz" diye konuştu.

HDP'li Buldan'a sert tepki gösterdi

HDP'li Pervin Buldan'ın, 'HDP neden kapatılıyor' sözlerine de tepki gösteren baba Aydın, "Kandile eleman mı gönderemiyorsunuz?, PKK'da katılım sıfıra mı indi? ve bundan rahatsızlık mı duydunuz? Biz sonuna kadar sizinle mücadele vereceğiz ve biz sonuna kadar devletimizin yanındayız. Devletimiz çok büyüktür. Devletimiz PKK ile de mücadelesini veriyor HDP ile de mücadelesini veriyor. İnşallah bizim çocuklarımızı da kurtarırlar bu hasretlik biter ve biz sonuna kadar onlarla mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Evlat nöbetindeki baba, HDP'nin kapatılmasını istedi
Evlat nöbetindeki baba, HDP'nin kapatılmasını istedi
Evlat nöbetindeki baba, HDP'nin kapatılmasını istedi
Evlat nöbetindeki baba, HDP'nin kapatılmasını istedi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sedat Irmak

HDP'li ilçe başkanı karı kocanın PKK'lı teröristi evinde sakladığı ortaya çıktı
HDP'li ilçe başkanı karı kocanın PKK'lı teröristi evinde sakladığı ortaya çıktı
Cinsel istismar suçlamasıyla tutuklanan iş insanı Pullukçu, tahliye edildi
Cinsel istismar suçlamasıyla tutuklanan iş insanı Pullukçu, tahliye edildi
İstanbul'da terör örgütü PKK'ya operasyon! HDP Beyoğlu İlçe Başkanı da gözaltına alındı
İstanbul'da terör örgütü PKK'ya operasyon! HDP Beyoğlu İlçe Başkanı da gözaltına alındı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Murat Kurum Devlet Bahçeli Memduh Büyükkılıç Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Hasibe Eren Sarp Akkaya İbrahim Tatlıses
Spor Ozan Tufan Roland Garros Merih Demiral Aziz Yıldırım Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Evlat nöbetindeki baba, HDP'nin kapatılmasını istedi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.6.2021 00:45:49. #1.16#

title