Evlat nöbetindeki baba: HDP'nin iç yüzünü bütün dünyaya anlatacağız
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Evlat nöbetindeki baba: HDP'nin iç yüzünü bütün dünyaya anlatacağız

Evlat nöbetindeki baba: HDP'nin iç yüzünü bütün dünyaya anlatacağız
Demirören Haber Ajansı / Burak EMEK - Haberler | Güncel

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 226 ailenin HDP binası önündeki oturma eylemi, 628'inci günde de sürüyor.

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 226 ailenin HDP binası önündeki oturma eylemi, 628'inci günde de sürüyor. 6 yıl önce 15 yaşındayken, kaçırılan oğlu Özkan için eylemini sürdüren Süleyman Aydın, "HDP'nin iç yüzünü bütün dünyaya duyuracağız. HDP'ye destek veren insanlar ellerini vicdanlarına koysunlar. 6 yıldır oğlumdan haber almamışım" dedi.

Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, 2 yıl önce 21 Ağustos'ta kayboldu. Oğlunun teröristler tarafından dağa kaçırıldığını düşünen Hacire Akar, bir gün sonra HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı. Hacire Akar'ın almadan gitmeyeceğini söylediği oğlu Mehmet Akar, eylemin 3'üncü gününde ortaya çıktı. Akar eylemine son verdi, Mehmet Akar ise mahkemece ev hapsine çarptırıldı. Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

628 gündür devam eden eylemlere katılan aile sayısı 226'ya ulaştı. Eylem süresince Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra evlat hasreti çeken 24 aile daha çocuklarına kavuştu.'ANNE VE BABALAR OLARAK YILMAYACAĞIZ'

6 yıl önce 15 yaşındayken, kaçırılan oğlu Özkan için oturma eylemini sürdüren Süleyman Aydın, HDP'nin iç yüzünü tüm dünyaya duyuracaklarını söyledi. Eylemlerini sürdürme kararlı olduklarını anlatan Aydın, "Anne ve babalar olarak yılmayacağız. Sonuna kadar devam edeceğiz. HDP'nin iç yüzünü bütün dünyaya duyuracağız. HDP'ye destek veren insanlar ellerini vicdanlarına koysunlar. 6 yıldır oğlumdan haber almamışım. Halen Selahattin Demirtaş'ı savunuyorlar. Halen diyorlar ki neden cezaevindeler. Bizim çocuklarımız onun talimatıyla dağa gönderildi. Kendisinin talimatı olmasaydı bizim çocuklarımızı göndermezlerdi. Selahattin Demirtaş'a sahip çıkmak Murat Karayılan'a sahip çıkmaktır. Türkiye'nin dört bir yanından destek aldık. Allah razı olsun herkesten, biz sonuna kadar bu mücadelemizi sürdüreceğiz. Devletimiz de terörle büyük bir mücadele içinde. Biz sonuna kadar devletimizin yanındayız" diye konuştu.


Evlat nöbetindeki baba: HDP'nin iç yüzünü bütün dünyaya anlatacağız
Evlat nöbetindeki baba: HDP'nin iç yüzünü bütün dünyaya anlatacağız
Evlat nöbetindeki baba: HDP'nin iç yüzünü bütün dünyaya anlatacağız
Evlat nöbetindeki baba: HDP'nin iç yüzünü bütün dünyaya anlatacağız
Evlat nöbetindeki baba: HDP'nin iç yüzünü bütün dünyaya anlatacağız
Evlat nöbetindeki baba: HDP'nin iç yüzünü bütün dünyaya anlatacağız

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak EMEK

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