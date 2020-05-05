Evlat nöbetindeki baba, HDP binası önüne siyah çelenk bıraktı
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Evlat nöbetindeki baba, HDP binası önüne siyah çelenk bıraktı

Evlat nöbetindeki baba, HDP binası önüne siyah çelenk bıraktı
05.05.2020 16:32 | Son Güncelleme: 05.05.2020 16:32

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 134 aile, HDP il binası önündeki oturma eylemini, koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafe kuralına uyarak, 246'ncı gününde de sürdürdü.

 

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 134 aile, HDP il binası önündeki oturma eylemini, koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafe kuralına uyarak, 246'ncı gününde de sürdürdü. Evlat nöbeti tutan baba Celil Begdaş, oğlu Yusuf Begdaş'ın (17) kaçırılışının 1'nci yılı olması nedeniyle HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binasına 'Evlatlarımızı istiyoruz' yazılı siyah çelenk bıraktı.Diyarbakır'da oturan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hatice Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'de HDP il binası önünde oturma eylemine başladı.13 AİLE, EVLADINA KAVUŞTUHacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun Açan, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi Birlik, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar ve Sait Açar'ın oğlu Haşim, terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylece oturma eylemi yapan ailelerden 13'ü evlatlarına kavuşmuş oldu. Hacire Akar dışındaki 12 aile, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemine devam ediyor. Aileler, eylem sırasında, koronavirüs salgınına yönelik tedbirlere de uyuyor. 'EVLATLARIMIZI İSTİYORUZ YAZIYI SİYAH ÇELENK BIRAKTI'Diyarbakır'da yaşayan Mardinli inşaat işçisi Celil Begdaş ile eşi Hediye Begdaş da 5 Mayıs 2019 günü kaybolan oğulları Yusuf'un HDP'liler tarafından gelin arabası gibi süslenen minibüs ile dağa kaçırıldığını öne sürerek, 4 Eylül akşamı oturma eylemine katıldı.Celil Begdaş, oğlunun kaçırılışının 1'nci yılında HDP il binası önüne üzerinde 'Evlatlarımızı istiyoruz' yazılı siyah çelenk bıraktı.Begdaş, oturma eylemlerine verdikleri destek dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu'na teşekkür ederek, şunları söyledi

Oğlumun kaçırılmasının bugün yıldönümü. Pazar günüydü. Saat 7'de işe gitti. Oğlumu 'Amed Direniş' gurubunu götürdü. Oğlumu, 'Amed Direniş' gurubu ile HDP sattı. Ben burada vicdanı olan insanlara sesleniyorum; Acaba sizin evlatlarınız 2 saat eve gelmezse siz ne düşünürsünüz Evimde huzur yok. Benim ve buradaki ailelerin evlerini yıkanların Allah da evlerini yıksın. Evimde yatamıyorum. Benden bir parça aldılar, ciğerimi aldılar. Buradan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na sesleniyorum; Ankara'da insan hakları, barış için yürüyüş yaptın. Teşekkür ediyorum. Gel, bizim için de gel Kandil'e yürüyüş yap. Samimiysen, gerçekçiysen gel, bu ailelerle beraber Kandil'e bir yürüyüş yapalım. Oradan evlatlarımızı getirelim. Evlat acısı çok zordur. Bunu kimse bilmez, ben bilirim. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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