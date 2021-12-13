Evlat nöbetindeki baba: Gelin devlete sığının - Haberler
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Evlat nöbetindeki baba: Gelin devlete sığının

Evlat nöbetindeki baba: Gelin devlete sığının
Demirören Haber Ajansı / Burak Emek - Haberler | Güncel

DİYARBAKIR'da, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan 249 ailenin HDP il binası önündeki evlat nöbeti, 833'üncü gününde sürüyor.

DİYARBAKIR (DHA) - DİYARBAKIR'da, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan 249 ailenin HDP il binası önündeki evlat nöbeti, 833'üncü gününde sürüyor. 2015 yılında 25 yaşındayken, evine gitmek için iş yerinden çıkan ve bir daha dönmeyen Erhan'ın babası Ekrem Artık, oğlunun HDP tarafından kandırılıp PKK'ya teslim edildiğini belirterek, "Bütün çocuklara sesleniyorum. Gelin devlete sığının" dedi.

Diyarbakır'da oğlu Mehmet Akar'ın terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını söyleyerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan Hacire Akar'ın evladına kavuşması, diğer aileler için de umut oldu. Hacire Akar'ın da çağrısıyla çocuklarını bulmak isteyen aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde evlat nöbeti başlattı. 833 gündür sürdürülen evlat nöbetinde Hacire Akar ile birlikte çocuklarına kavuşan aile sayısı 33 oldu.

'6 YILDIR NE SESİNİ DUYDUK NE DE YÜZÜNÜ GÖRDÜK'

6 yıl önce 25 yaşındayken, Hatay'da evine gitmek için iş yerinden çıkan ve bir daha dönmeyen Erhan'ın annesi Aysel ve babası Ekrem Artık, HDP il binası önündeki evlat nöbetini sürdürüyor. Ekrem Artık, 6 yıldır oğlunu aramadığı ve gitmediği yer kalmadığını belirterek, "Aramadığım yer kalmadı. Oğlum HDP tarafından kandırılıp PKK'ya teslim edildi. Biz senin her zaman peşindeyiz. Bu HDP ile PKK'nın arkasında durmaktansa gelip devletimize sığınmanı istiyorum. Allah razı olsun devletimizden hepsi bize sahip çıkıyor. Bütün çocuklara sesleniyorum. Gelin devlete sığının, 6 yıldır ne sesini duyduk, ne de yüzünü gördük" dedi.


Evlat nöbetindeki baba: Gelin devlete sığının

Evlat nöbetindeki baba: Gelin devlete sığının

Evlat nöbetindeki baba: Gelin devlete sığının

Evlat nöbetindeki baba: Gelin devlete sığının

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