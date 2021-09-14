Evlat nöbetindeki baba Erdinç: 'Eğer gelirsen hakkım helal gelmez isen helal etmiyorum' - Haberler
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Evlat nöbetindeki baba Erdinç: "Eğer gelirsen hakkım helal gelmez isen helal etmiyorum"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Evlat nöbetindeki baba Erdinç: "Eğer gelirsen hakkım helal gelmez isen helal etmiyorum" Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi 744. gününde de devam ediyor.

Evlat nöbetindeki baba Erdinç: "Eğer gelirsen hakkım helal gelmez isen helal etmiyorum"

DİYARBAKIR - Çocuklarının terör örgütü Pkk mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi 744. gününde de devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 744. gününde de sürüyor. Van Gürpınar'dan gelen Yusuf Erdinç, İstanbul'da 2015 yılında hukuk bölümü öğrencisiyken iddiaya göre kandırılarak dağa götürülen oğlu Mikail Erdinç için evlat nöbetinde eyleme devam ediyor. Evladını alsa da eyleme son vermeyeceğini kaydeden baba Erdinç, 'teslim ol' çağrısı yaptı. Erdinç, "Oğlum için buraya geldim 2 yıldır buradayım. Çadırı bırakmayacağım, tek çocuk dağda kalsa da eylemi bırakıp gitmeyeceğim, söz veriyorum. Oğlumu HDP kaçırdı, getirip bana versin. Oğlum sen okumuş bir adamsın, cahil değilsin sen kime güvenerek gidip Amerika'ya askerlik yapıyorsun. Burası Türkiye Cumhuriyeti, sen kendi devletin, bayrağın altında nöbet tutmuyorsun gidip Amerika'ya uşaklık yapıyorsun. Ben Kürdüm, inkar etmiyorum ama Amerika'nında Kürdü değilim. Israil'in uşağı değilim, Türkiye Cumhuriyetinin Kürdüyüm. Sen gelmeyene kadar bu çadırı terk etmeyeceğim. Eğer gelirsen hakkım helal, gelmez isen helal etmiyorum" dedi.

Evlat nöbetindeki baba Erdinç: Eğer gelirsen hakkım helal gelmez isen helal etmiyorum

Evlat nöbetindeki baba Erdinç: Eğer gelirsen hakkım helal gelmez isen helal etmiyorum

Evlat nöbetindeki baba Erdinç: Eğer gelirsen hakkım helal gelmez isen helal etmiyorum

Evlat nöbetindeki baba Erdinç:
İhlas Haber Ajansı / Murat Başal - Son Dakika Haberleri
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Haber: Evlat nöbetindeki baba Erdinç: 'Eğer gelirsen hakkım helal gelmez isen helal etmiyorum' - Haberler
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