EVLAT NÖBETİNDEKİ BABA EL ELE VERELİM BU KANLI ÖRGÜTÜ SİLELİM
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EVLAT NÖBETİNDEKİ BABA EL ELE VERELİM BU KANLI ÖRGÜTÜ SİLELİM

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 233 ailenin HDP sbinası önündeki eylemi 721'inci güne girildi.

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 233 ailenin HDP sbinası önündeki eylemi 721'inci güne girildi. 6 yıl önce 14 yaşındayken İstanbul'da kaçırılan oğlu Tuncay için evlat nöbeti tutan Şevket Bingöl, eylemin yıl dönümü olan 3 Eylül'de herkesi HDP il binası önüne davet etti. Bingöl, El ele verelim bu kanlı örgütü silelim dedi.

Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, 2 yıl önce 21 Ağustos'ta kayboldu. Oğlunun teröristler tarafından dağa kaçırıldığını düşünen Hacire Akar, 1 gün sonra HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı. Hacire Akar'ın almadan gitmeyeceğini söylediği oğlu Mehmet Akar, eylemin 3'üncü gününde ortaya çıktı. Akar, eylemine son verdi, Mehmet Akar ise mahkemece ev hapsine çarptırıldı. Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın oğluna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen, çocukları kayıp aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde oturma eylemine başladı. 233 ailenin 721 gündür devam eden eyleminde, Hacire Akar ile birlikte çocuklarına kavuşan aile sayısı 31'e yükseldi.

'TESLİM OL GEL, BİZ DE SENİ ALIP EVE GİDELİM'

İstanbul Arnavutköy'de 2014 yılında 'Bana iş buldular, işe gidiyorum' diyerek evden çıkan ve bir daha dönmeyen oğulları Tuncay için eşi Fatma ile birlikte 13 Eylül 2019'dan bu yana HDP il binası önündeki oturma eylemini sürdüren, oğlundan kaçıp teslim olması çağrısında bulunan Şevket Bingöl, şöyle konuştu

İki yıl bitmek üzeredir buradayız, HDP bizim çocuklarımızı götürdü, biz de çocuklarımızı HDP'den istiyoruz. Biz iki yıldır buradayız, HDP 'biz Kürt partisiyiz' diyor, peki hiç gelip yanımızda oturup demiş mi 'Ben Kürt partisiyim Kürtlerin hakkını savunuyorum ve ben de PKK'yı kınıyorum, bu insanların çocuklarını istiyorum' diye. Hayır demediler. HDP, kepenkleri kapatıp kaçtı bizden. Ben herkese sesleniyorum, bugün bizim çocuklarımızı götürdüler, yarın sizin çocuklarınızı da götürürler. El ele verelim, bu kanlı örgütü silelim, HDP'yi bitirelim, bu ailelerin çocukları gitmiş başka ailelerin çocukları gitmesin, bugün bu ailelerin ciğerlerini yakmışlar, başka ailelerin ciğerini yakmasınlar. 3 Eylül'de herkesi buraya davet ediyorum, herkes gelsin el birliğiyle, kardeşçe el ele tutuşalım bu PKK'yı ve HDP'yi aramızdan silelim. HDP, PKK'nın sağ koludur. PKK gelip çocuklarımızı götürmüyor, HDP çocuklarımızı götürüp parayla PKK'ya satıyor. Bu parayla kendi çocuklarını dış ülkelerde okutuyor, ama bizim çocuklarımız mağaralarda ölüme terk ediliyor. Kaçırılanların hepsi gariban Kürtlerin çocukları. Benim oğluma çağrım var; Tuncay oğlum beni görüyor ya da duyuyorsan kaç, nerede Türk askeri ve polisi görürsen teslim ol. Onları bulamıyorsan Peşmergeye teslim ol. Burada işkence yok, ceza yok. Bak 31 tane kardeşin geldi, aileleri alıp gitti. Ben seni almadan buradan ayrılmayacağım. 6 yıldır peşinde geziyorum. Teslim ol gel, biz de seni alıp gidelim.

EVLAT NÖBETİNDEKİ BABA EL ELE VERELİM BU KANLI ÖRGÜTÜ SİLELİM
EVLAT NÖBETİNDEKİ BABA EL ELE VERELİM BU KANLI ÖRGÜTÜ SİLELİM
EVLAT NÖBETİNDEKİ BABA EL ELE VERELİM BU KANLI ÖRGÜTÜ SİLELİM
EVLAT NÖBETİNDEKİ BABA EL ELE VERELİM BU KANLI ÖRGÜTÜ SİLELİM
EVLAT NÖBETİNDEKİ BABA EL ELE VERELİM BU KANLI ÖRGÜTÜ SİLELİM
EVLAT NÖBETİNDEKİ BABA EL ELE VERELİM BU KANLI ÖRGÜTÜ SİLELİM
EVLAT NÖBETİNDEKİ BABA EL ELE VERELİM BU KANLI ÖRGÜTÜ SİLELİM
EVLAT NÖBETİNDEKİ BABA EL ELE VERELİM BU KANLI ÖRGÜTÜ SİLELİM
EVLAT NÖBETİNDEKİ BABA EL ELE VERELİM BU KANLI ÖRGÜTÜ SİLELİM
EVLAT NÖBETİNDEKİ BABA EL ELE VERELİM BU KANLI ÖRGÜTÜ SİLELİM

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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