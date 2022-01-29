EVLAT NÖBETİNDEKİ BABA: DAYANACAK GÜCÜMÜZ KALMADI

DİYARBAKIR (DHA) - DİYARBAKIR'da, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ailelerin HDP binası önündeki evlat nöbeti, 880'inci günde de devam etti. 2 yıl önce 16 yaşındayken kaçırılan oğlu Yusuf için oturma eylemini sürdüren Celil Bektaş, 'Artık nereye kadar sabredeceğiz' Çocuklarımızı versinler. Dayanacak gücümüz kalmadı? dedi.

Diyarbakır'da oğlu Mehmet Akar'ın terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını düşünerek HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlatan Hacire Akar'ın evladına kavuşması, diğer aileler için de umut oldu. Hacire Akar'ın da çağrısıyla çocuklarını bulmak isteyen aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde oturma eylemine başladı. 255 ailenin 880 gündür sürdürdüğü evlat nöbetinde Hacire Akar ile birlikte 34 aile çocuklarına kavuştu.

2020 yılında 16 yaşındayken kaçırılan oğlu Yusuf için HDP binası önünde evlat nöbeti tutan Celil Bektaş, "Artık nereye kadar sabredeceğiz? Para pul istemiyoruz. Çocuklarımızı versinler, ne halleri varsa görsünler. Benim oğlumdan ne istedin de eline silah verdin? Senin Kürtlüğün bu mu? Biz buradan kalkmayacağız. Bütün çocuklara sesleniyorum; anneniz ve babanız perişan durumda. Ceza yok, gelin devlete teslim olun? diye konuştu.