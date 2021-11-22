Evlat nöbetindeki baba: Dayanacak gücümüz kalmadı

DİYARBAKIR (DHA) - DİYARBAKIR'da, terör örgütü Pkk tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 245 aile, evlat nöbetini 813'üncü günde de sürdürdü. Siirt'in Şirvan ilçesinde oğlu Yusuf'un kandırılarak dağa kaçırıldığını söyleyen Nurettin Ödümlü, "Yusuf artık gel, yeter. Dayanacak gücümüz kalmadı" dedi.

Diyarbakır HDP İl Başkanlığı binası önünde, 3 Eylül 2019'da oturma eylemi başlatan aileler, 813'üncü güne girdi. Sayıları her geçen gün artan ve şu an 245 ailenin sürdüğü evlat nöbeti sonrası 33 kişi teslim oldu. 2014 yılında 17 yaşındayken terör örgütü PKK tarafından oğlu Yusuf'un kaçırıldığını söyleyen Nurettin Ödümlü, "Evladım yıllardır kayıp. Burada PKK'ya değil HDP'ye sesleniyorum; zaten PKK, HDP'dir. Bu HDP'liler, 'Analar ağlamasın', 'demokrasi', 'insan hakları', 'özgürlük', 'eşitlik' diyor. Dünyada hangi ırk bunu yapıyor, hangi örgüt, hangi kavim, hangi deccal bunu yapıyor? Yeter artık. HDP'lilere sesleniyorum; siz ölmeyecek misiniz? Öbür dünya sonsuzdur. HDP'ye oy veriyorsunuz, bu kanın dökülmesine sebep oluyorsunuz. Siz Allah'tan korkmuyor musunuz? Yeter artık. Buradan evladıma da sesleniyorum. Yusuf artık gel, yeter. Dayanacak gücümüz kalmadı. Evin sorunları var, gel oğlum. Seni görelim. Dağdaki bütün gençlere sesleniyorum; gelin, teslim olun. Ceza yok, hapis yok. Kimseyi öldürmeyin, kimse de sizi öldürmesin. Bir insanı öldürürsen bütün insanları öldürüyorsun" diye konuştu.