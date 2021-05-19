EVLAT NÖBETİNDEKİ BABA ÇOCUKLARINIZA SAHİP ÇIKIN
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EVLAT NÖBETİNDEKİ BABA ÇOCUKLARINIZA SAHİP ÇIKIN

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 226 ailenin HDP binası önündeki oturma eylemi, 625'inci günde de sürüyor.

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 226 ailenin HDP binası önündeki oturma eylemi, 625'inci günde de sürüyor. Siirt'te 16 yaşındayken, kaçırılan oğlu Yusuf için eylemine devam eden Nurettin Ödümlü, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı buruk geçirdiklerini belirterek, anne ve babalara çocuklarına sahip çıkmaları çağrısında bulundu.

Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, 2 yıl önce 21 Ağustos'ta kayboldu. Oğlunun teröristler tarafından dağa kaçırıldığını düşünen Hacire Akar, bir gün sonra HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı. Hacire Akar'ın almadan gitmeyeceğini söylediği oğlu Mehmet Akar, eylemin 3'üncü gününde ortaya çıktı. Akar eylemine son verdi, Mehmet Akar ise mahkemece ev hapsine çarptırıldı. Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde oturma eylemine başladı. 625 gündür devam eden eylemlere katılan aile sayısı, 226'ya ulaştı. Eylem süresince Hacire Akar'ın yanı sıra evlat hasreti çeken 24 aile daha çocuklarına kavuştu.

Siirt'in Şirvan ilçesinde, 2014 yılında 16 yaşındayken, kaçırılan oğlu Yusuf için eylemini sürdüren Nurettin Ödümlü, Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı buruk geçirdiklerini belirtti. Anne ve babalara çocuklarına sahip çıkmaları çağrısında bulunan Ödümlü, "Oğlum Yusuf, HDP tarafından kandırılarak dağa götürüldü. 7 senedir görmüyorum oğlumu. Hem oğluma hem de dağdaki diğer çocuklara sesleniyorum; evinize gelin, kimse size ceza vermeyecek. Cumhurbaşkanımız ve içişleri bakanımız bize yardımcı oluyorlar, onlara da teşekkür ediyorum. Bugün 19 Mayıs, Türkiye'deki tüm gençlerimizin bayramı kutlu olsun. Biz çocuklarımıza sahip çıkamadık. Anne ve babalara sesleniyorum; herkes kendi çocuğuna sahip çıksın, çocukları dağa gidip ölmesin" diye konuştu.

EVLAT NÖBETİNDEKİ BABA ÇOCUKLARINIZA SAHİP ÇIKIN
EVLAT NÖBETİNDEKİ BABA ÇOCUKLARINIZA SAHİP ÇIKIN
EVLAT NÖBETİNDEKİ BABA ÇOCUKLARINIZA SAHİP ÇIKIN
EVLAT NÖBETİNDEKİ BABA ÇOCUKLARINIZA SAHİP ÇIKIN
EVLAT NÖBETİNDEKİ BABA ÇOCUKLARINIZA SAHİP ÇIKIN
EVLAT NÖBETİNDEKİ BABA ÇOCUKLARINIZA SAHİP ÇIKIN
EVLAT NÖBETİNDEKİ BABA ÇOCUKLARINIZA SAHİP ÇIKIN
EVLAT NÖBETİNDEKİ BABA ÇOCUKLARINIZA SAHİP ÇIKIN
EVLAT NÖBETİNDEKİ BABA ÇOCUKLARINIZA SAHİP ÇIKIN
EVLAT NÖBETİNDEKİ BABA ÇOCUKLARINIZA SAHİP ÇIKIN
EVLAT NÖBETİNDEKİ BABA ÇOCUKLARINIZA SAHİP ÇIKIN

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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