Son dakika haberleri! EVLAT NÖBETİNDEKİ BABA: ÇOCUKLARIMIZI ALMADAN BURAYI TERK ETMEYECEĞİZ
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Son dakika haberleri! EVLAT NÖBETİNDEKİ BABA: ÇOCUKLARIMIZI ALMADAN BURAYI TERK ETMEYECEĞİZ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 226 ailenin HDP binası önündeki oturma eylemi, 644'üncü günde de sürüyor.

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 226 ailenin HDP binası önündeki oturma eylemi, 644'üncü günde de sürüyor. Diyarbakır'ın Hani ilçesinde, 2015'te 17 yaşında fırında çalışırken kaçırılan oğlu Fatih için evlat nöbetini sürdüren Abdullah Demir, 6 yıldır oğlunun peşini bırakmadığını, Irak'a ve Suriye'ye gitmesine rağmen oğlunun kendisine gösterilmediğini söyledi. Çocuklarını alana kadar eylemlerini bırakmayacaklarını belirten Demir, oğluna kaçıp teslim olması için çağrıda bulundu.

Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, 2 yıl önce 21 Ağustos'ta kayboldu. Oğlunun teröristler tarafından dağa kaçırıldığını düşünen Hacire Akar, bir gün sonra HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı. Hacire Akar'ın almadan gitmeyeceğini söylediği oğlu Mehmet Akar, eylemin 3'üncü gününde ortaya çıktı. Akar eylemine son verdi, Mehmet Akar, mahkemece ev hapsine çarptırıldı. Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

644 gündür devam eden eylemlere katılan aile sayısı 226'ya ulaştı. Eylem süresince Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra evlat hasreti çeken 24 aile daha çocuklarına kavuştu.

'HDP, ÇOCUKLARIMIZI ALIP PKK'YA TESLİM ETTİ'

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde, 2015'te 17 yaşında fırında çalışırken, kaçırılan oğlu Fatih için evlat nöbeti tutan Abdullah Demir, HDP'nin çocuklarını alıp PKK'ya teslim ettiğini ifade ederek şöyle konuştu:

"Eylemimizi devam ediyoruz, çocuklarımızı almadan burayı terk etmiyoruz. Bu zalim HDP, çocuklarımızı götürdü PKK'ya teslim etti. Bir tane çocuğumuz dağda olmayana kadar burayı terk etmeyeceğiz. Oğluma sesleniyorum, oğlum kaç gel Türk adaletine teslim ol, sizi kandırıyorlar, diyorlar ki 'Türkiye'ye dönerseniz cezaevinde çürürsünüz.' Devletimiz öyle büyük devlettir ki 24 çocuğumuz geldi, hiçbirine kelepçe vurmadan anne babalarına teslim etti. Yani sizi kandırıyorlar oğlum. 6 yıl oldu senin peşini bırakmadım hiçbir zaman. Seni bana göstermediler. Ben ne Irak'ı bıraktım ne Suriye'yi bıraktım, ne Şengal'i, ne Kandil'i, ne de Mahmur kampını bıraktım. Senin peşini hiç bırakmadım oğlum, çünkü bunlar zalimdir, ben onlardan yana değilim, seni bana göstermiyorlar. Kaç gel teslim ol."

Son dakika haberleri! EVLAT NÖBETİNDEKİ BABA: ÇOCUKLARIMIZI ALMADAN BURAYI TERK ETMEYECEĞİZ
Son dakika haberleri! EVLAT NÖBETİNDEKİ BABA: ÇOCUKLARIMIZI ALMADAN BURAYI TERK ETMEYECEĞİZ
Son dakika haberleri! EVLAT NÖBETİNDEKİ BABA: ÇOCUKLARIMIZI ALMADAN BURAYI TERK ETMEYECEĞİZ
Son dakika haberleri! EVLAT NÖBETİNDEKİ BABA: ÇOCUKLARIMIZI ALMADAN BURAYI TERK ETMEYECEĞİZ
Son dakika haberleri! EVLAT NÖBETİNDEKİ BABA: ÇOCUKLARIMIZI ALMADAN BURAYI TERK ETMEYECEĞİZ
Son dakika haberleri! EVLAT NÖBETİNDEKİ BABA: ÇOCUKLARIMIZI ALMADAN BURAYI TERK ETMEYECEĞİZ
Son dakika haberleri! EVLAT NÖBETİNDEKİ BABA: ÇOCUKLARIMIZI ALMADAN BURAYI TERK ETMEYECEĞİZ
Son dakika haberleri! EVLAT NÖBETİNDEKİ BABA: ÇOCUKLARIMIZI ALMADAN BURAYI TERK ETMEYECEĞİZ
Son dakika haberleri! EVLAT NÖBETİNDEKİ BABA: ÇOCUKLARIMIZI ALMADAN BURAYI TERK ETMEYECEĞİZ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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