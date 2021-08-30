Son dakika haber: EVLAT NÖBETİNDEKİ BABA: ÇOCUKLARIMIZ BUNDAN SONRA DA GELMEYE DEVAM EDECEK
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Son dakika haber: EVLAT NÖBETİNDEKİ BABA: ÇOCUKLARIMIZ BUNDAN SONRA DA GELMEYE DEVAM EDECEK

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen ve Evlat Nöbetini gece de sürdüren 233 aile, eylemlerinin yıldönümü olan 3 Eylül'de kendilerine destek vermeleri için herkesi HDP İl Başkanlığı önüne davet etti.

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen ve Evlat Nöbetini gece de sürdüren 233 aile, eylemlerinin yıldönümü olan 3 Eylül'de kendilerine destek vermeleri için herkesi HDP İl Başkanlığı önüne davet etti.

İstanbul'da 7 yıl önce HDP Kağıthane ilçe binasına gittikten sonra dağa kaçırıldığını ileri sürülen Yakup Edizer'in anne Saliha Edizer, herkesi 3 Eylül günü kendilerine destek olmaları için davet etti. Edizer, "Çocuğum HDP tarafından kaçırılıp dağa götürüldü. Ben çocuğumu istiyorum, bütün anne babalar istiyor. Bizim çocuklarımızı göndersinler. 3 Eylül'de bizim üçüncü yılımıza giriyoruz. Herkes gelsin 3 Eylül'de bize destek olsun. Lütfen bizim destekçimiz olun, bizlerle birlikte olun. Bizler daha ne kadar çekeceğiz, ne kadar gözyaşı dökeceğiz. Yeter artık gönderin çocuklarımızı. Çocukları dağda olan anne babalar evde kalmayın, nereye kadar susacaksınız. Gelin destek olun ki hepimizin çocuğu birden gelsin. Bizi 3 Eylül'de tek bırakmayın" diye konuştu.

6 yıl önce 20 yaşındayken kaçırılan oğulları Doğan için Sur ilçesinden gelen Sultan ve Hacı Güger de, 3 Eylül günü bir direniş sergilemek istediklerini belirtti. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne de seslenerek kendilerinin ve çocuklarının hakkını soran acılı baba Güger, şunları söyledi:

"3 Eylül'de 3'ncü yılımıza giriyoruz. Bu annelerin bu babaların feryadını duymamazlıktan gelen bütün Avrupa ülkelerine ve İnsan Hakları Mahkemesi'ne sesleniyorum. Sözde İnsan Hakları Mahkemesi var. Çocuklarımızın ve bu anne babaların hakları nerde? Bizler bu güne kadar evlatlarımızın peşindeyiz ve peşinde olmaya devam edeceğiz. Bütün insanlara sesleniyoruz, gelin 3 Eylül'de burada bir direniş sergileyelim, çocuklarımızı isteyelim, bize destek olun. Herkes gelsin. Yüreği yanan anneler, babalar, evet PKK tarafından tehdit ediliyoruz, edilmeye de devam edeceğiz, fakat biz korkmuyoruz. Bu canı Allah verdiyse ancak ancak ve ancak Allah alır."

Son dakika haber: EVLAT NÖBETİNDEKİ BABA: ÇOCUKLARIMIZ BUNDAN SONRA DA GELMEYE DEVAM EDECEK
Son dakika haber: EVLAT NÖBETİNDEKİ BABA: ÇOCUKLARIMIZ BUNDAN SONRA DA GELMEYE DEVAM EDECEK
Son dakika haber: EVLAT NÖBETİNDEKİ BABA: ÇOCUKLARIMIZ BUNDAN SONRA DA GELMEYE DEVAM EDECEK
Son dakika haber: EVLAT NÖBETİNDEKİ BABA: ÇOCUKLARIMIZ BUNDAN SONRA DA GELMEYE DEVAM EDECEK
Son dakika haber: EVLAT NÖBETİNDEKİ BABA: ÇOCUKLARIMIZ BUNDAN SONRA DA GELMEYE DEVAM EDECEK
Son dakika haber: EVLAT NÖBETİNDEKİ BABA: ÇOCUKLARIMIZ BUNDAN SONRA DA GELMEYE DEVAM EDECEK
Son dakika haber: EVLAT NÖBETİNDEKİ BABA: ÇOCUKLARIMIZ BUNDAN SONRA DA GELMEYE DEVAM EDECEK
Son dakika haber: EVLAT NÖBETİNDEKİ BABA: ÇOCUKLARIMIZ BUNDAN SONRA DA GELMEYE DEVAM EDECEK
Son dakika haber: EVLAT NÖBETİNDEKİ BABA: ÇOCUKLARIMIZ BUNDAN SONRA DA GELMEYE DEVAM EDECEK
Son dakika haber: EVLAT NÖBETİNDEKİ BABA: ÇOCUKLARIMIZ BUNDAN SONRA DA GELMEYE DEVAM EDECEK
Son dakika haber: EVLAT NÖBETİNDEKİ BABA: ÇOCUKLARIMIZ BUNDAN SONRA DA GELMEYE DEVAM EDECEK

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Son dakika haber: EVLAT NÖBETİNDEKİ BABA: ÇOCUKLARIMIZ BUNDAN SONRA DA GELMEYE DEVAM EDECEK - Haberler
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