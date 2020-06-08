Evlat nöbetindeki baba Celil Begdaş haberlere ateş püskürdü Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerden Celil Begdaş, hakkında asılsız haber yapıldığını belirterek, haberi yapan kurum hakkında tazminat davası açacaklarını, alacakları tazminatı da...

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerden Celil Begdaş, hakkında asılsız haber yapıldığını belirterek, haberi yapan kurum hakkında tazminat davası açacaklarını, alacakları tazminatı da şehit aileleri ve gazilere bağışlayacaklarını söyledi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbeti 280'inci gününde de devam ediyor. Bazı basın yayın organlarında HDP önünde evlat nöbetinde bulunan Celil Begdaş'ın, Bağlar Belediyesi'nde işe alındığı iddia edilmişti. Bağlar Belediyesinin haberi yalanlamasının ardından bir açıklama da acılı baba Begdaş'tan geldi. Çocuğu terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırılan Celil Begdaş, haberi yapan kurum hakkında tazminat davası açtıklarını belirtti. Dava sonucunda alacakları tazminatı şehit yakınları ve gazilere bağışlayacaklarını aktaran Begdaş, "Benim oğlum HDP il binasından gitti, sattılar. Hem ciğer paremi elimden aldılar hem evimi yıktılar hem de iftira atılar. Ben sözde işe girmişim, buradan onlara sesleniyorum, sen bunu kanıtlamazsan dünyanın en alçak ve şerefsizsin. Ben buradayım sizi mahkemeye vereceğim, hem maddi hem de manevi alacağım tazminatı da şehit aileleri ve gazilere bağışlayacağım. Ben para almam para almış olsaydım bu yeşil kart nedir. Utanmazlar, şerefsizler, biz burada kadını vurmuşuz diyorlar neden kanıtlamıyorsunuz? Biz daha önce belediyeye gidip iş istiyorduk, bize dağda kimseniz var mı, yoksa güle güle diyorlardı, sana iş yok diyorlardı, bunu siz diyordunuz ben demiyorum. Buradan Cumhurbaşkanına, İçişleri Bakanlığına ve savcılara sesleniyorum. Bunların hakkında soruşturulma açılmasını istiyorum" dedi.

(İHA)

Kaynak: İHA