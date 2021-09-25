EVLAT NÖBETİNDEKİ BABA: BİZİ DUYUYORSAN GEL, BU HASRETLİK BİTSİN - Haberler
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EVLAT NÖBETİNDEKİ BABA: BİZİ DUYUYORSAN GEL, BU HASRETLİK BİTSİN

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DİYARBAKIR'da, çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını söyleyen 234 ailenin evlat nöbetinde, 754'üncü güne girildi.

DİYARBAKIR (DHA) - DİYARBAKIR'da, çocuklarının terör örgütü Pkk tarafından kaçırıldığını söyleyen 234 ailenin evlat nöbetinde, 754'üncü güne girildi. Diyarbakır'da geçen yıl 16 yaşındayken, kaçırılan Yusuf için oturma eylemine devam eden Celil Bektaş, oğluna seslenip, "Ben kalkmayacağım. Bizi duyuyorsan eğer gel, bu hasretlik bitsin" dedi.

Diyarbakır'da oğlu Mehmet Akar'ın terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını düşünerek, HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan Hacire Akar'ın evladına kavuşması, diğer aileler için de umut oldu. Hacire Akar'ın da çağrısıyla çocuklarını bulmak isteyen aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde oturma eylemine başladı. 754 gündür süren evlat nöbetinde Hacire Akar ile birlikte çocuklarına kavuşan aile sayısı 32 oldu. 234 ailenin HDP binası önündeki eylemi devam ediyor.

Geçen yıl 16 yaşındayken, kaçırılan oğlu Yusuf için oturma eylemini sürdüren Celil Bektaş, "Biz burada beklerken oğlumu arka kapıdan götürdüler. Herkese barış çağrısı yapıyorlar. Barış, çadırın altındadır. Gelsinler, burada buluşalım, eğer ki yalan söylemiyorlarsa. Bizim evlatlarımızı bıraksınlar da barış zaten olur. HDP bunu iyi bilsin, benim oğlum gelene kadar ben bırakmayacağım. İster İstanbul olsun ister İzmir olsun neresi olursa gideceğim. Oğlum kaç, gel; ben biliyorum seni kim gönderdi. Hepsini de çözdüm. Zorla tutuyorlar, mayın döşemişler kaçmayasın, diye ama biz başaracağız. Sen gelene kadar da ben kalkmayacağım buradan. Orası hayvanların yeri, sizin yeriniz değil. Bizi duyuyorsan eğer gel, bu hasretlik bitsin" diye konuştu.

EVLAT NÖBETİNDEKİ BABA: BİZİ DUYUYORSAN GEL, BU HASRETLİK BİTSİN

EVLAT NÖBETİNDEKİ BABA: BİZİ DUYUYORSAN GEL, BU HASRETLİK BİTSİN

EVLAT NÖBETİNDEKİ BABA: BİZİ DUYUYORSAN GEL, BU HASRETLİK BİTSİN

EVLAT NÖBETİNDEKİ BABA: BİZİ DUYUYORSAN GEL, BU HASRETLİK BİTSİN

EVLAT NÖBETİNDEKİ BABA: BİZİ DUYUYORSAN GEL, BU HASRETLİK BİTSİN
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Haber: EVLAT NÖBETİNDEKİ BABA: BİZİ DUYUYORSAN GEL, BU HASRETLİK BİTSİN - Haberler
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