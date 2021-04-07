Evlat nöbetindeki baba Biçer: "HDP ve PKK'nın yalanlarına kanma, dön kızım"
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Evlat nöbetindeki baba Biçer: "HDP ve PKK'nın yalanlarına kanma, dön kızım"

İhlas Haber Ajansı / MURAT BAŞAL - Haberler | 3. Sayfa

Evlat nöbetindeki baba Biçer: "HDP ve PKK'nın yalanlarına kanma, dön kızım" Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 583'üncü gününe girdi.

Evlat nöbetindeki baba Biçer: "HDP ve PKK'nın yalanlarına kanma, dön kızım"

DİYARBAKIR - Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 583'üncü gününe girdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelip HDP il binası önünde evlat nöbetine başlayan ailelerin eylemi 583'üncü gününde de devam ediyor. Adana'da kaldıkları dönemde dağa kaçırılan kızı için evlat nöbetine katılan baba Necmettin Biçer, "Kızım 2015 yılında HDP'liler tarafından kaçırılıp PKK'ya verildi. Ben de ailemle beraber bu eyleme katılma kararı aldım. Kızım gelene kadar buradan ayrılmayacağım. Gülcan gel güvenlik güçlerine teslim ol. Korkma çekinme bunlar seni korkutuyorlar, bizim ülkemiz güzel bir ülke, yüce Türk adaletine sığın, seni mutlaka teslim edecekler. Hiç çekinip korkma, HDP ve PKK'nın yalanlarına aldanma" dedi.

Evlat nöbetindeki baba Biçer: 'HDP ve PKK'nın yalanlarına kanma, dön kızım'
Evlat nöbetindeki baba Biçer: 'HDP ve PKK'nın yalanlarına kanma, dön kızım'
Evlat nöbetindeki baba Biçer: 'HDP ve PKK'nın yalanlarına kanma, dön kızım'
Evlat nöbetindeki baba Biçer: 'HDP ve PKK'nın yalanlarına kanma, dön kızım'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT BAŞAL

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