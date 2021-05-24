Evlat nöbetindeki baba: Artık herkes HDP'nin iç yüzünü görsün
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Evlat nöbetindeki baba: Artık herkes HDP'nin iç yüzünü görsün

Evlat nöbetindeki baba: Artık herkes HDP'nin iç yüzünü görsün
Demirören Haber Ajansı / Burak Emek - Haberler | Güncel

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 226 ailenin HDP binası önündeki oturma eylemi, 630'uncu günde de sürüyor.

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 226 ailenin HDP binası önündeki oturma eylemi, 630'uncu günde de sürüyor. 6 yıl önce 15 yaşındayken, kaçırılan oğlu Özkan için oturma eylemini sürdüren Süleyman Aydın, çocuklarının HDP tarafından PKK'ya parayla satıldığını belirterek, "Artık herkes HDP'nin iç yüzünü görsün. Sonuna kadar onlarla mücadele edeceğiz" dedi.

Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, 2 yıl önce 21 Ağustos'ta kayboldu. Oğlunun teröristler tarafından dağa kaçırıldığını düşünen Hacire Akar, bir gün sonra HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı. Hacire Akar'ın almadan gitmeyeceğini söylediği oğlu Mehmet Akar, eylemin 3'üncü gününde ortaya çıktı. Akar eylemine son verdi, Mehmet Akar ise mahkemece ev hapsine çarptırıldı. Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

630 gündür devam eden eylemlere katılan aile sayısı 226'ya ulaştı. Eylem süresince Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra evlat hasreti çeken 24 aile daha çocuklarına kavuştu.HDP İL BİNASININ KEPENKLERİ KAPALIDiyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen ailelerin eylem yaptığı HDP il binası, ocak ayında tadilat gerekçesiyle boşaltıldı. Parti binasına giriş çıkışlar olmazken, bir süre önce de kapatılan binanın kepenklerinin henüz açılmadığı gözlendi.'KAPILARINDAN AYRILMAYACAĞIZ'Yaklaşık 6 yıl önce 15 yaşındayken, kaçırılan oğlu Özkan için oturma eylemini sürdüren Süleyman Aydın, HDP'nin kepenk kapattığını ve kaçıp gittiklerini söyledi. HDP'nin iç yüzünü herkesin görmesi gerektiği çağrısında bulunan Aydın, şöyle konuştu:

"Kendi halkından kaçan bir partiden ne bekleyeceksiniz? HDP'ye destek verenler bakın görüyorsunuz. Artık iç yüzünü onlar da görsünler. Suçlu insan kaçar, parti merkezi ama kepenk kapatıp, gittiler. Neden bizden kaçıyorlar? Biz onlar gibi eşkıya değiliz ki. Bizim çocuklarımızı bizzat HDP para karşılığı PKK'ya sattı. Artık herkes HDP'nin iç yüzünü görsün. Sonuna onlarla mücadele edeceğiz. Kaçmasınlar neden bizden kaçıyorlar? Gelsinler bizim çocuklarımızı istesinler. Kaçmakla bir yere varılmaz. Biz buradan kapılarından ayrılmayacağız. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu büyük bir mücadele veriyor, sonuna kadar onun yanındayız. İnşallah evlatlarımız gelip teslim olur güvenlik güçlerine. Oğluma sesleniyorum, güvenlik güçlerine teslim ol. PKK'nın üst yöneticileri mağara mağara saklanıyor. Çıkarıyorlar sizi oraya ölüme mahkum ediyorlar. HDP kaçıp gitti, PKK da mağara mağara saklanıyor. Biz de büyük mücadele vereceğiz çocuklarımız için. Burada biz de HDP ile mücadelemizi vereceğiz. HDP çocuklarımızı getirsin."

FOTOGRAFLI


Evlat nöbetindeki baba: Artık herkes HDP'nin iç yüzünü görsün
Evlat nöbetindeki baba: Artık herkes HDP'nin iç yüzünü görsün
Evlat nöbetindeki baba: Artık herkes HDP'nin iç yüzünü görsün
Evlat nöbetindeki baba: Artık herkes HDP'nin iç yüzünü görsün
Evlat nöbetindeki baba: Artık herkes HDP'nin iç yüzünü görsün
Evlat nöbetindeki baba: Artık herkes HDP'nin iç yüzünü görsün
Evlat nöbetindeki baba: Artık herkes HDP'nin iç yüzünü görsün

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak Emek

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